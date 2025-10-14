Raketenstart! BVB-Juwel nicht zu stoppen – Kovac kann ihn nicht mehr übersehen

Immer wieder spuckt die Jugend von Borussia Dortmund vielversprechende Talente aus. Nicht selten entwickeln sie sich zu gestandenen Profis. Bahnt sich gerade die nächste große Karriere an?

Till Burkhardt ist gerade 15 Jahre alt, erst im Sommer in die U17 des BVB aufgestiegen – doch dort spielt er sofort alle schwindelig. Sein Raketenstart gipfelte im jüngsten Derby-Drama. Schon jetzt hat Niko Kovac keine Chance, den Youngster aus dem eigenen Nachwuchs zu übersehen.

BVB-Juwel Till Burkhardt trumpft groß sauf

Er gehört zu den Jüngsten, selbst bei der U17 der Schwarzgelben. Und trotzdem ist Burkhardt schon jetzt sowas wie der Star im Team. Im Sommer wurde er aus der U15 befördert. Sein Start bei den B-Junioren: einfach nur beeindruckend. Nur eins der ersten sechs Saisonspiele verpasste er, in allen anderen stand er in der Startelf und zog im zentralen Mittelfeld die Fäden.

Und das mit irrem Erfolg: Fünf Vorlagen lieferte er innerhalb von drei Spielen, in Derby 04 folgte die vorläufige Krönung seiner noch jungen U17-Zeit. Auf Schalke kassierte der BVB erst in der Schlussphase das 0:1, sah schon wie der Derby-Verlierer aus. Dann kam Till Burkhardt. In der 90.+3 schlenzte er die Kugel atemberaubend aus über 20 Metern und spitzem Winkel genau in den Knick. In der 90.+6 sorgte er dann sogar noch für den Sieg, natürlich per Fallrückzieher – wie auch sonst? Hier mehr zum Drama-Derby.

Seine ersten Tore für die BVB-U17 hätten schöner und wichtiger kaum sein können. Geglänzt hatte er aber schon vorher mit passgenauen Vorlagen und tollem Spielverständnis. Schon jetzt wird Niko Kovac auf den Youngster aufmerksam geworden sein und seine Entwicklung künftig genau verfolgen. Auch wenn er sich auf sein Profi-Debüt natürlich noch einige Zeit wird gedulden müssen.