Entscheidung besiegelt! BVB-Juwel wechselt

Blutjunge Juwele hat der BVB zur Genüge – der eigene Nachwuchs jedoch kam zuletzt meist zu kurz. Cole Campbell und Filippo Mane sind die einzigen beiden Talente aus der eigenen Schmiede, die in dieser Saison Einsatzminuten bekamen. Bei beiden sind die jedoch eher überschaubar.

Dahinter stauen sich weitere Juwele, die auf ihre Chance warten – oder Borussia Dortmund verlassen, um ihren Profitraum zu verwirklichen. Auch Elias Benkara entschied sich nun für einen Wechsel. Allerdings einen der anderen Art.

BVB-Juwel wechselt den Verband

Nach Profi-Debüt riecht es für den 18-Jährigen derzeit (noch) nicht. Der Innenverteidiger, der seit 2021 und U17 das BVB-Trikot trägt, wurde zur neuen Saison zur U23 befördert. Im Sommer reiste er mit den Profis zur Klub-WM, blieb dort aber ohne Einsatz (hier mehr). Früh in der Saison verletzte er sich dann, fiel wochenlang aus und kehrte dann vorerst zur U19 zurück. Dort kommt er wieder regelmäßig zum Einsatz.

Auch für Deutschland durfte er schon ran, absolvierte ein Spiel für die U15 und zwei für die U17. Nun allerdings hat er sich dazu entschieden, den Verband zu wechseln. Da er elterlich bedingt auch die algerische Staatsbürgerschaft besitzt, will er künftig für die U-Nationalmannschaften des nordafrikanischen Landes auflaufen.

Algerien statt Deutschland

Mit dem Verband gab es bereits im August Gespräche, die ihn laut „Transfermarkt“ nun auch überzeugt haben. Die Entscheidung des BVB-Talents ist gefallen – er sagt dem DFB ab und wechselt in die Nationalmannschaft Algeriens.

Beim BVB will sich Elias Benkara weiter versuchen, erst einmal zurück in die U23 arbeiten. Der Weg zu den Profis ist allerdings noch weit für den 18-Jährigen. Auch, weil Dortmund in der Abwehr bärenstark besetzt ist.