Desaster kaum mehr abzuwenden! Letzte Chance für BVB-Star

Während viele Fußballfans sich bereits mehr als ein halbes Jahr vorher schon jetzt auf das WM-Turnier im kommenden Sommer freuen, herrscht bei allen Schweden purer Frust. Trotz einer – auf dem Papier – starken Mannschaft, steht man vor dem Quali-Aus. Mittendrin: BVB-Star Daniel Svensson.

Sieben Länderspiele für Schweden hat Svensson schon auf dem Konto – die allermeisten davon in der laufenden WM-Quali. Damit hat der BVB-Star einen gewissen Anteil an der drohenden Blamage der Skandinavier.

BVB-Star Svensson droht peinlicher WM-K.o.

Vier Spiele, ein magerer Punkt: Das ist die unfassbar schlechte Ausbeute der Schweden in der laufenden WM-Quali. Zwei Spieltage vor Schluss haben die Skandinavier nur noch eine kleine Chance, sich doch noch in die Playoffs zur WM zu retten. Dafür braucht es in erster Linie sechs Punkte gegen die Schweiz und Slowenien.

Darüber hinaus müssen genau diese beiden Nationen ihr Duell gegen den Kosovo dann gewinnen, damit Schweden am Ende der Qualifikationsphase doch noch auf Rang zwei steht und sich für die Zwischenrunde qualifiziert.

Doch schon jetzt ist Schweden die größte Enttäuschung der WM-Quali. Mit Starts wie Alexander Isak, Viktor Gyökeres und Co. wollte und sollte man sich recht souverän für die Playoffs oder gar direkt für die WM qualifizieren. Stattdessen muss Schweden jetzt bis zur letzten Sekunde bangen und auf Schützenhilfe der anderen Nationen hoffen.

Gelingt das schwedische Wunder?

Für den 23-jährigen BVB-Star und seine Teamkollegen wäre es ein herber Schlag, im kommenden Sommer nicht in die USA, nach Kanada oder Mexiko zu fliegen. Es wäre die 13. WM-Teilnahme – zuletzt war Schweden 2018 in Russland bei der Endrunde dabei. Damals erreichte man sensationell das Viertelfinale. Dort scheiterte Schweden an England.

2006 war es das DFB-Team, das die Schweden im Achtelfinale rauskegelte. Von einer K.o-Phase der WM ist Schweden derzeit jedoch noch ganz weit entfernt. Zunächst müssen BVB-Star Svensson und Co. das Quali-Wunder schaffen, um danach in den Playoffs zu bestehen. Der Weg ist lang und steinig. Und doch ist der WM-Zug noch nicht ganz abgefahren.