Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

BVB: Fan-Liebling beendet Karriere – DIESE Szene wird immer in Erinnerung bleiben!

Sven Bender, einstiger Fanliebling und Profi des BVB, und sein Zwillingsbruder Lars haben überraschend ihr Karriereende im kommenden Sommer bekannt gegeben.

Obwohl Bender schon seit 2017 nicht mehr beim BVB, sondern bei Bayer Leverkusen spielt, ist er den Dortmunder Fans noch immer im Gedächtnis geblieben. Besonders eine Szene von Bender wird den Borussen immer in Erinnerung bleiben.

BVB: Bender-Zwillinge verkünden ihren Abschied

Nach zwölf Jahren in der Bundesliga wird für die Bender-Zwillinge im kommenden Jahr Schluss sein. Mit dann 32 Jahren beenden Sven und Lars ihre Profikarrieren. Das gaben die Leverkusener nun bekannt.

BVB: Fan-Liebling gibt Karriereende bekannt. Foto: imago images / Revierfoto

„Nach langer Bedenkzeit und unzähligen Gedankenspielen hinsichtlich unserer Zukunft sind wir letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Reise mit Bayer 04 nicht fortführen werden“, werden beide in einer Stellungnahme zitiert.

Ausschlaggebend seien vor allem die vielen Verletzungen gewesen, mit denen die beiden Brüder in ihrer Karriere immer wieder zu kämpfen hatten. Während Lars seit dem Wechsel 2009 12 Jahre lang für die Werkself auflief, ist Sven Bender noch heute ein Spieler, an den man sich beim BVB gerne erinnert.

Für die Bender-Zwillinge ist Schluss. Foto: imago images/Laci Perenyi

Benders Heldentat gegen Bayern München

Der Defensivspezialist, der in Dortmund stets „Manni“ gerufen wurde, kam mit 20 Jahren zum BVB, gewann zwei Meisterschaften, zwei Pokale und erreichte das Champions League-Finale 2013. Im Gedächtnis wird er den Dortmunder Fans aber vor allem wegen einer Heldentat gegen Bayern München bleiben.

+++ Borussia Dortmund: Auch das noch! Jetzt kommt es knüppeldick +++

Am 26. April 2017 gastierten die Dortmunder zum DFB-Pokal-Halbfinale in München. Nach gut einer Stunde führte der Rekordmeister bereits mit 2:1. Roman Bürki verursachte im eigenen Strafraum einen Fehlpass.

Nutznießer Robert Lewandowski legte den Ball quer zu Arjen Robben, der sofort abschloss und bereits zum Jubel abdrehte. Doch Bender warf sich mit allem, was er hatte in den Ball, lenkte den Schuss an den Innenpfosten und bewahrte die Schwarzgelben vor dem dritten Gegentreffer und der mutmaßlichen Entscheidung.

Startschuss zum Pokalsieg

Es war der Startschuss in Richtung Pokalsieg 2017. Nach der Heldentat Benders bäumte sich der BVB auf und gewann in München noch mit 3:2. Im Finale musste dann Eintracht Frankfurt dran glauben und die Borussia heimste sich mit einem knappen Sieg den Pokal ein.

--------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Marco Reus: Heftige Experten-Kritik! Ist er nicht der richtige Boss?

BVB: Vertrag unterschrieben! Gibt es bald doch Konkurrenz für Haaland und Moukoko?

BVB: Klubboss erteilt Trainer-Gerücht eine Absage! „Gibt keinen Grund, warum er den Koffer packen sollte“

--------------

Ein Titel, der ohne die Grätsche von Sven Bender wohl nicht erreicht worden wäre. Nicht nur deshalb wird man sich bei Borussia Dortmund noch viele Jahre an Sven Bender erinnern. (mh)