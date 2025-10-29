BVB-Fans haben es satt – jetzt machen sie ihrem Ärger Luft

Die Niederlage in München abgeschüttelt und den zweiten Sieg der Woche geholt: Dank Maximilian Beiers Last-Minute-Tor schlug der BVB den 1. FC Köln und ließ die Fans wieder jubeln.

Doch beim Sieg gegen Köln gab es auch ernste Töne. Ein Ärgernis, das nicht nur die Fanszene von Borussia Dortmund schon lange nervt, wurde nun in aller Deutlichkeit angesprochen. Per Transparent machten die BVB-Ultras auf der Südtribüne eine klare Ansage Richtung Politik und Polizei.

Borussia Dortmunds Fanszene ist genervt

Terrorwarnung, Tote, Prügeleien und unzählige Polizeieinsätze – auch 2025 wurde ein eigentlich friedliches Fest wieder von zahlreichen Vorfällen überschattet. Nein, es geht nicht um ein Fußballspiel, sondern um das Oktoberfest. Doch während bei Deutschlands größtem Volksfest stets ein positives Fazit gezogen wird, hält sich in der Bundesliga hartnäckig die Diskussion um Sicherheit und Gewalt im Stadion.

Viele Fans sind davon nur noch genervt. Nachdem sie das Champions-League-Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen aufgrund massiver Einschränkungen für Fans sausen ließen, machten die BVB-Ultras von „The Unity“ ihrem Ärger beim Spiel gegen Köln (1:0) nun Luft. Während des Heimspiels gegen den 1. FC Köln zeigten sie per Transparent eine Botschaft in Richtung der Politik und Polizei. Darauf stand: „Die Statistiken lügen nicht: Das Stadion ist sicher – Abrüstung statt Populismus“.

„Die Statistiken lügen nicht“

Anhand des oben genannten Beispiels lässt sich das auch belegen. 1.107 Personen verletzten sich in der gesamten Saison 2024/25 in 612 Spielen der 1. bis 3. Liga im Stadion. Beim Oktoberfest 2025 waren es in nur 16 Fest-Tagen satte 7.900. 424 Strafverfahren in den Stadien stehen rund 600 bei den „Wiesn“ gegenüber. Und das, obwohl die Stadien mehr als doppelt so viele Besucher verzeichnen. Trotzdem wird immer wieder vom „Angstraum Stadion“ und Fangewalt gesprochen, die strengen Sicherheitskonzepte infrage gestellt und immer strengere Auflagen für Stadionbesucher erteilt.

Ganz zum Unverständnis vieler Fans. Die Wahrscheinlichkeit, sich im Stadion zu verletzten, liegt bei 0,00615%. Und da sind bereits eingeklemmte Finger, Treppenstürze und alle weiteren Unfälle einberechnet. Die Ultras vom BVB fordern deshalb deutlich: Mehr Freiheit und weniger Auflagen für die Fans im Stadion – denn das ist laut Statistiken ein absolut sicherer Ort.