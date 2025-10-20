Schlotterbeck spricht von „wichtiger Entscheidung“ – herrscht bald Klarheit für BVB-Fans?

Nico Schlotterbeck ist der wohl wichtigste Spieler beim BVB. Als Abwehrboss und Vize-Kapitän ist der Innenverteidiger unverzichtbar für Niko Kovac. Doch um die Zukunft des Dortmunder kreisen einige Fragezeichen.

Denn Schlotterbecks Vertrag beim BVB läuft nur noch bis 2027. Die Verantwortlichen von Schwarz-Gelb bemühen sich intensiv um eine Verlängerung mit dem deutschen Nationalspieler, um im kommenden Sommer nicht unter Handlungsdruck zu geraten. Doch wie sehen die Pläne von Schlotterbeck aus? Jetzt packt das BVB-Ass aus.

Schlotterbeck glaubt an BVB-Erfolg

Auch gegen Bayern München zeigte der Linksfuß einmal mehr eine bärenstarke Leistung. Besonders eine Szene gegen den deutschen Rekordmeister sorgte vielerorts für Begeisterung (mehr dazu hier). Wenig verwunderlich, dass nach dem Spiel erneut um die Zukunft des 25-Jährigen spekuliert wurde. Im Zentrum der Gerüchte: Ein möglicher Wechsel zu den Bayern.

Schlotterbeck selbst glaubt allerdings daran, dass er auch mit Borussia Dortmund in Zukunft erfolgreich sein kann: „Wenn wir so wie zweite Halbzeit spielen, können wir Vieles und Großes erreichen mit dem BVB. Ich habe eine Familie und einen tollen Berater, der das gut macht. Ich hab Bock auf den Verein und werde mich mit Sebastian Kehl hinsetzen und einen Plan ausarbeiten“, verrät der Spieler gegenüber „Sky„.

„Fühle mich sehr wohl in Dortmund“

Klingt also nicht gerade danach, als würde Schlotterbeck in naher Zukunft einen Abgang aus Dortmund anvisieren. Das deutet auch der BVB-Profi an: „Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund und habe grundsätzlich kein Problem, den Weg weiterzugehen.“

Eine zeitnahe Entscheidung ist in dieser Causa allerdings nicht zu erwarten – auch, weil Schlotterbeck betont: „Es ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere.“ Dementsprechend dürfte der Linksfuß mit seinen Überlegungen noch sicher nicht am Ende sein.