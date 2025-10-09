BVB-Sorgen um Nico Schlotterbeck wachsen – jetzt werden Kehl und Co. aktiv

Nico Schlotterbeck ist für den BVB unverzichtbar. Der Innenverteidiger weiß seit Jahren durch kontinuierlich starke Leistungen zu überzeugen. Dementsprechend groß ist die Wertschätzung im Verein gegenüber dem Spieler.

Doch es gibt einen Haken. Denn der Vertrag des 25-Jährigen läuft im Sommer 2026 aus. Eine Verlängerung konnte der BVB noch nicht eintüten. Schon jetzt haben erste Vereine ihr Interesse angemeldet (hier dazu mehr). Ein Abgang ist alles andere als unrealistisch. Nun wird die Dortmunder Chefetage aktiv.

Erstes BVB-Angebot liegt auf dem Tisch

Laut der „Sport Bild“ haben Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. der Schlotterbeck-Seite ein erstes Vertragsangebot unterbreitet. Demnach soll der Spieler in Dortmund bis 2030 verlängern, das Jahresgehalt soll von bisher fünf auf dann acht Millionen Euro steigen. Dabei muss es allerdings nicht bleiben. So könnte Schlotterbeck im Fall einer erfolgreichen Saison des BVB durch Bonuszahlungen noch deutlich mehr verdienen.

Dass der Linksfuß zeitnah seine Unterschrift unter dieses Papier setzt, erscheint jedoch unwahrscheinlich. Erst zuletzt gab Schlotterbeck zu Protokoll: „Natürlich ist die Wertschätzung beiderseits groß. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, so früh wird es nicht sein, dass ich meinen Vertrag verlängere.“ Doch es gibt noch ein weiteres Problem aus Sicht des BVB.

Schlotterbeck will seinen Zahltag

Denn nach Informationen der „BILD“ dürfte Schlotterbeck in Dortmund viel mehr verdienen wollen, als das es die erste Vertragsofferte des BVB vorsieht. Demnach will der Abwehr-Boss über zehn Millionen Euro an garantiertem Jahressalär einstreichen.

Gedankenspiele, die bislang noch nicht zu den Vorstellungen von Borussia Dortmund passen. Es sieht also danach aus, als müsste sich der BVB noch einmal finanziell strecken, um Schlotterbeck zufriedenzustellen. Der Spieler sitzt in dieser Causa sicher am längeren Hebel.