Nach heftigem Foul: BVB-Star Schlotterbeck wird deutlich

Seit Mitte September ist Nico Schlotterbeck wieder zurück bei Borussia Dortmund. Ein Meniskusriss hatte den Abwehrchef des BVB zuvor monatelang außer Gefecht gesetzt.

Seit seinem Comeback zeigt der Nationalspieler wieder die gewohnt starken Leistungen. Doch beim jüngsten Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV sorgte ein heftige Foul gegen Schlotterbeck für Sorgenfalten beim BVB. Nun gibt der 25-Jährige Entwarnung.

BVB: Schlotterbeck übersteht Torunarigha-Foul

Das Foul von Jordan Torunarigha an Schlotterbeck sorgte kurz nach der Halbzeitpause für Diskussionen. Kein überhartes Foul, doch eine gelbe Karte hätte sich der HSV-Verteidiger für diese Aktion allemal abholen dürfen (hier mehr dazu). Schiedsrichter Tobias Reichel ließ allerdings Gnade walten. Schlotterbeck musste unterdessen minutenlang auf dem Rasen behandelt werden und die Partie im Anschluss unter Schmerzen zu Ende spielen.

Nach dem ärgerlichen 1:1-Unentschieden klärt Schlotterbeck gegenüber „Sky“ auf: Der Dortmunder Abwehrboss hat eine Fleischwunde am Fuß davongetragen, die auf dem Platz sogar getackert werden musste. Allerdings betont der Linksfuß auch: „Er hält da drüber, der Schiri hat es nicht gesehen. Aber da mache ich ihm jetzt auch keinen Vorwurf. Das ist Fußball. Ich hab‘ dann weitergemacht. Das passt schon.“

DFB-Reise nicht gefährdet

Dementsprechend muss sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann um einen Einsatz von Schlotterbeck bei den kommenden Länderspielen keine Sorgen machen: „Alles passt“, versicherte der BVB-Verteidiger.

Bei Borussia Dortmund dürfte man jetzt darauf hoffen, dass der 25-Jährige die Länderspielpause gut übersteht. Das kommende Programm hat es in sich: Stuttgart, Villareal und gleich zwei Mal Bayer Leverkusen heißen die kommenden Gegner des BVB.