Ultras von BVB und Schalke machen gemeinsame Sache! Protest-Welle rollt an

Ultras von BVB und Schalke gemeinsam auf derselben Seite? Das ist wohl etwas, was sich in Fußball-Deutschland kaum jemand vorstellen kann. Die gegenseitige Abneigung wurde erst kürzlich wieder deutlich, als Anhänger beider Lager aufeinandertrafen (hier liest du mehr dazu).

Doch es geht auch anders! Und zwar dann, wenn sich die Fans kollektiv um Einschränkungen rund um den Besuch eines Fußballspiels fürchten. Und so rollt eine neue Protest-Welle in Fußball-Deutschland an – bei der Ultras von BVB und Schalke auf derselben Seite stehen.

BVB und Schalke schließen sich Protest an

„IMK 25: Eure eigenen Statistiken zeigen, Stadien sind sicher! Populismus stoppen“ – Banner dieser Art waren am vergangenen Wochenende in zahlreichen Stadien zu sehen. Nicht nur Ultras der Knappen (hier mehr dazu) und der Dortmunder entrollten Spruchbänder mit dieser Aufschrift bei den Spielen ihrer Mannschaft, auch Gruppierungen anderer Verein wie aus München, Stuttgart, Augsburg oder Berlin meldeten sich mit derselben Botschaft.

Doch worum geht es? Gerichtet ist die Botschaft an die Innenministerkonferenz (kurz IMK), die Anfang Dezember in Bremen tagt. Auf dieser könnten laut „Sportschau“ Maßnahmen beschlossen und konkretisiert werden, die die Sicherheit in deutschen Stadien erhöhen sollen. Es soll etwa um personalisierte Eintrittskarten sowie eine mögliche Verschärfung der Stadionverbotsrichtlinien gehen.

Braucht es Sicherheitsmaßnahmen?

Derartige Maßnahmen lehnen die Ultras natürlich ab – und liefern auch gleich eine Begründung mit. Auf ihren Bannern beziehen sie sich auf eine aktuelle Statistik der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze.

Dort ist zu sehen, dass die Anzahl eingeleiteter Verfahren, Verletzungen und Verletzungen in Zusammenhang mit pyrotechnischem Einsatz trotz steigender Besucherzahlen zurückgehen. Dass man den Fans dennoch weitere krasse Maßnahmen aufbürden will, werten die Ultras in Fußball-Deutschland als Populismus.

In einer Stellungnahme fordern die Fanszenen Deutschland im Gegenzug sogar die Minimierung der Polizeieinsätze, die Aussetzung von Stadionverboten, Reduzierung der Überwachungskosten sowie die Anerkennung des Mehrwerts deutscher Fankurven. Ob die Wünsche von BVB-, Schalke- und anderen Ultras tatsächlich Gehör finden, bleibt allerdings zweifelhaft.