BVB - Schalke: Angst vor Fan-Ansturm am Stadion! Droht Borussia Dortmund eine Derby-Pleite am grünen Tisch?

Es ist das Horror-Szenario der Bundesliga-Klubs vor dem Restart: Fan-Ansammlungen vor dem Stadion, etwa beim Derby zwischen BVB - Schalke am Samstag (15.30 Uhr).

Was würde passieren, wenn es zu großen Fan-Ansammlungen bei den Geisterspielen käme? DER WESTEN mit einem Überblick.

BVB - Schalke: Bei Fan-Ansammlung droht Niederlage am grünen Tisch

Ex-BVB-Stürmer Fredi Bobic, heute Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, hatte am Wochenende in einem Interview mit „ESPN“ für Aufregung gesorgt: „Wir haben viel mit unseren Fans gesprochen und gesagt: ‚Hört zu, Jungs, taucht nicht am Stadion auf. Wenn ihr dort auftaucht, verlieren wir dieses Spiel. Weil die Regeln sehr streng sind.‘ Denn wenn die Fans auftauchen, geht das Spiel ans Auswärtsteam.“

Inzwischen präzisierte die Eintracht, dass es sich um einen Übersetzungsfehler handele und Bobic habe sagen wollen, dass die Gefahr bestehe, das Spiel zu verlieren, wenn Fans vor dem Stadion erscheinen. Die Entscheidung liege dann aber beim DFB-Sportgericht.

Das Westfalenstadion wird bei BVB - Schalke am Samstag ungewohnt leer sein. Foto: Imago images

Protest gegen Fußball-Kommerzialisierung als Versammlungsvorwand?

DER WESTEN hat beim Innenministerium in NRW nachgefragt. Wie rüstet sich die Polizei vor dem Geisterderby? Droht ein Spielabbruch bei Fan-Aufläufen?

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht prognostiziert werden, ob und in welcher Ausprägung sich die Fanszenen um das Stadion konzentrieren oder andere Orte im Stadtgebiet zu Treffpunkten werden und somit ein Einschreiten der zuständigen Ordnungsämter auf Grundlage der Coronaschutzverordnung NRW erforderlich wird“, so Leonie Möllmann, Sprecherin des Innenministeriums.

Im Innenministerium hält man es auch für möglich, dass „Fanszenen die Kommerzialisierung als Grund für einen Protest nutzen oder gegebenfalls sogar den Support ihrer Vereine unter dem Deckmantel des Versammlungsrechtes verstecken könnten, um Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung zu umgehen.“

Die jeweilige Polizeibehörde vor Ort, die für die Bewältigung des Fußballeinsatzes zuständig ist, werde die Einsatzlage vorab beurteilen und ein angepasste Einsatzkonzept vorbereiten, heißt es zu den Vorbereitungen.

„Das Verhalten der Fans ist ausschlaggebend“

Zugleich nimmt man die Vereine in die Pflicht: „Bei allen Sicherheitsvorkehrungen – auch der Vereine – ist jedoch insbesondere das Verhalten der Fans ausschlaggebend. Deshalb müssen vor allem die Vereine im Zusammenhang mit möglichen Geisterspielen dafür appellieren, dass die Fans sich an die Regeln halten.“

Ob es zu Unterbrechungen und Spielabbrüchen bei Fan-Ansammlungen komme, sei Zuständigkeit der DFL.

Deren Geschäftsführer Christian Seifert hatte im „Aktuellen Sportstudio“ (ZDF) gesagt: „Ich habe nicht den Eindruck, dass es eine reale Gefahr ist. Sollte es so kommen, müssen wir uns damit befassen.“ Dann könnten Spiele gegen die Heimmannschaft gewertet werden. Aber nur, wenn Fans sich auf dem Vereinsgelände aufhalten würden.

Bremens Innensenator mit klarer Ansage: „Dann wird es keine Geisterspiele mehr geben“

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer machte jedenfalls schon mal eine deutliche Ansage an Fans und DFL. Er sagte, dass er nur ein einziges Mal Polizisten schicken werde, um eine mögliche Fan-Ansammlung vor dem Weserstadion aufzulösen: „Dann wird es kein Geisterspiel mehr geben.“

Bilder wie diese beim Derby 2015 sollen diesmal auf keinen Fall vorkommen. Foto: imago images / DeFodi

Die Fans sind also gewarnt. Doch die Vereinsbosse zeigen sich unisono optimistisch, dass die Anhänger sich vernünftig verhalten werden.

Vereinsbosse setzen auf Fan-Vernunft

Schalke-Manager Jochen Schneider dazu: „Ich gehe guten Gewissens davon aus, dass das nicht geschehen wird. Gerade in dieser Krise hat sich der Zusammenhalt, gerade mit unseren Fans, noch mal extrem gezeigt. Da wird beim Derby nichts passieren.“

Auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wisse von „keiner Gruppierung, die angekündigt hat, sich vor dem Stadion zu versammeln“. Die Fans lehnen Geisterspiele größtenteils ab. (mit dpa)