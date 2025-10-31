Wackelt Sandro Wagner vor dem BVB-Spiel? Augsburg-Keeper setzt deutliches Zeichen

Am Freitagabend(31. Oktober, 20.30 Uhr) startet der neunte Spieltag der Fußballbundesliga – und das sofort mit einem Spiel, das große Entscheidungen mit sich bringen könnte. Der BVB trifft auswärts auf den FC Augsburg.

Während Borussia Dortmund bisher einen guten Saisonstart hatte, läuft es beim FC Augsburg enorm holprig. Die negativen Stimmen um den FCA-Trainer Sandro Wagner werden daher immer lauter. Kann der BVB die Stimmung beim FC Augsburg nun weiter vermiesen? Torhüter Finn Dahmen hat zumindest eine klare Meinung zu seinem Trainer.

BVB-Spiel für Wagner wegweisend?

Könnte das Spiel gegen den BVB für Wagner schon wegweisend werden? Schließlich steht der FC Augsburg in der Bundesliga nur auf Platz 15 und schied zudem kürzlich im DFB-Pokal gegen den Vorletzten der Zweiten Liga, den VfL Bochum, aus. Ganz andere Ziele machte man sich noch vor der Saison aus. Mit Wagner an der Spitze wollte der FCA kein Kellerkind mehr sein und auch mal an der oberen Tabellenhälfte schnuppern. Der Plan geht bislang nicht auf.

Vermiest der BVB Wagner sein Abenteuer jetzt noch weiter? Bei einer Niederlage könnte es für den jungen Trainer ganz übel werden. Augsburg-Torhüter Dahmen hat in jedem Falle aber überhaupt keinen Zweifel an seinem Trainer: „Die Mannschaft steht hinter ihm und ist überzeugt von seiner Idee und seinem Plan“, teilt er gegenüber unserer Redaktion mit (hier zum gesamten Interview). Eine gewisse Eingewöhnungszeit gehöre laut Dahmen dazu: „Sicher gab und gibt es jetzt am Anfang noch ein paar Schwierigkeiten und wir können noch nicht alles zu 100 Prozent umsetzen. Aber wir bleiben komplett überzeugt und wollen die Richtung, die wir eingeschlagen haben, weiterverfolgen.“

Dahmen steht hinter seinem Trainer

Dahmen betont, dass die Mannschaft und der Trainer weiterhin in die gleiche Richtung rudern. Auch weil der Torhüter die Situation nicht allzu kritisch sieht: „Klar, die letzten beiden Ergebnisse waren sehr schlecht. Aber ich finde, das muss man auch ein bisschen differenzierter sehen. In den Wochen davor waren wir eigentlich auf einem aufsteigenden Ast. Auch wenn es sich doof anhört, war nicht alles so schlecht, wie das Ergebnis gegen Leipzig (0:6, Anm. d. Red.) aussieht“, so Dahmen.

Den Negativtrend nun ausgerechnet gegen ein Top-Team wie den BVB zu stoppen, ist für das Team von Sandro Wagner eine riesige Herausforderung – dessen ist sich auch DFB-Torhüter Dahmen bewusst: „Wir können eigentlich nur gewinnen, denn nur wenige rechnen mit einem Sieg von uns.“ Klar ist aber auch, nach der Leipzig-Klatsche und dem DFB-Pokal-Aus, muss der FCA gegen den BVB eine Reaktion zeigen. Dessen wird sich das Team von Niko Kovac auch bewusst sein, die einen hungrigen Gegner erwarten müssen.