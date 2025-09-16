Spitze Richtung BVB-Bosse – Matthias Sammer legt im Prime-Streit nach

Die Champions League ist zurück, Prime als Broadcaster auch – und damit auch Matthias Sammer als Experte. Die BVB-Spiele wird er nicht mehr begleiten. Für eine knallharte Analyse nach einer 1:2-Pleite in Bologna gabs erst Ärger und dann ein „Dortmund-Verbot“. Prime-Experte ist er künftig nur noch, wenn Borussia nicht am Ball ist.

Ob er seine Aussagen im Nachhinein bereut? Dazu gab’s von Matthias Sammer in einer Prime-Medienrunde vor dem Start der Champions League deutliche Worte, wie man sie von „Motzki“ kennt. Und er legt noch eine Spitze gegen den BVB hinterher, die den Bossen nicht gefallen dürfte.

Prime-Experte Sammer mit Spitze gegen den BVB

„Diese Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Leider kann die Mannschaft nicht verteidigen. Und angreifen kann sie auch nicht.“ Deftige Worte, die für Sammer ein Nachspiel haben sollten. Als Berater der BVB-Geschäftsführung und UCL-Experte bei Prime hat er eine Doppelrolle, die für Brisanz sorgt. Schließlich muss er öffentlich seinen Arbeitgeber analysieren und kritisieren. Und das tat er im Januar überdeutlich.

Bei Spielen von Borussia Dortmund wird er nun nicht mehr im Einsatz sein – das steht nach einem Machtwort von Boss Lars Ricken fest (hier mehr). Doch wie steht er rückblickend zu seinen Aussagen? Bereut er sie? Darauf angesprochen lacht er in einer Medienrunde von Prime und sagt: „Wenn ich es bereue, wird das Spiel auch nicht besser. Wir gehen als Experten damit um, was wir sehen. Manchmal ist es etwas weichgespülter, manchmal ist es deutlicher.“

„Ich werde mich nicht anpassen“

„Ich muss bis heute darüber schmunzeln“, stellt er über den Eklat fest. „Ich wusste nicht, dass der Leistungssport Softie geworden ist. Ich kann jetzt schon sagen: Ich werde mich nicht anpassen.“ Deutliche Worte vom Mann, der Schwarzgelb als Spieler und Trainer zur Meisterschaft führte, mit dem Klub die Champions League gewann und dort heute als Chef-Berater arbeitet.

Und gegen den setzt er gleich noch eine Spitze: „Ich werde die Dortmund-Spiele nicht mehr machen, das haben wir so abgesprochen. Ich weiß aber nicht, ob das vernünftig ist. Es ging damals darum: ‚Ups, hoffentlich war das jetzt nicht ein Ticken zu viel. Das gibt ja Unruhe.‘ Ich habe gelernt, dass Unruhe manchmal auch zu besseren Lösungen führt.“

Prime-Experte Sammer führt aus: „Vielleicht war es ein bisschen drüber. Aber die Wahrheit wird immer die Wahrheit bleiben. Und wer die Wahrheit nicht verträgt, sollte nicht auf den losgehen, der sie benennt. Sondern auf die Ursachen.“ Wie das wohl auf der BVB-Chefetage ankommt?