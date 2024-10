BVB-Trainer Sahin verrät – DAS passierte nach Abpfiff in der Kabine

Die Fans quittierten den Auftritt im DFB-Pokal mit Pfiffen. Mit 0:1 verlor Borussia Dortmund in der Verlängerung beim VfL Wolfsburg, schied damit schon in der 2. Pokal-Runde aus. Die Enttäuschung nach der vierten Niederlage in fünf Spielen ist riesig.

Eine Frage, die sich viele Fans nach dem Spiel stellen: Gab es nach Abpfiff in der BVB-Kabine den großen Anschiss? Wie hat der Trainer darauf reagiert? Wie gehen die Spieler damit um? Coach Sahin hat einen Einblick in die Kabine gegeben.

BVB-Stars nach Pokal-Aus von den Fans ausgepfiffen

In der 117. Minute traf Jonas Wind den BVB mitten ins Herz. Der eingewechselte Stürmer der Wölfe setzte sich im Strafraum stark durch und versenkte die Kugel im Netz. Mit diesem Treffer war das frühste DFB-Pokal-Aus seit der Saison 2010/2011 besiegelt.

Kurz nach Abpfiff tickte Torhüter Gregor Kobel aus, warf seine Handschuhe mit voller Wut auf die Ersatzbank. Wenige Augenblicke später schritten die BVB-Stars mit gesenkten Köpfen in Richtung Gästekurve, zu den eigenen Anhängern. Die mitgereisten Fans, die bereits die vierte Auswärtsniederlage in Folge erlebten, reagierten sauer und straften die Spieler mit Pfiffen ab.

Das passierte nach Abpfiff in der Kabine

Danach ging es für Julian Brandt & Co. in Richtung Kabine. Wer dort allerdings mit schimpfenden Spielern gerechnet hat oder einem Sahin, der seine Spieler für den Auftritt anfährt und eine Wutrede hält, liegt falsch.

Im Interview bei Sky verriet Sahin, wie die Situation in der Kabine war: „Ruhig, enttäuscht natürlich. Die Jungs sind extrem enttäuscht, weil sie sich komplett aufgeopfert haben, auch durch die Situation, dass wir auch manche über 120 Minuten durchjagen mussten.“ Sahin erklärte weiter: „Die Jungs sind platt, aber extrem enttäuscht. Deswegen habe ich die jetzt auch erstmal in Ruhe gelassen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Eine Aufarbeitung des Pokal-Aus wird es in den kommenden Tagen mit Sicherheit noch geben. Viel Zeit bleibt dem BVB allerdings nicht. Schon am Samstag (2. November) ist Borussia Dortmund wieder gefordert. Es geht in der Bundesliga im Topspiel gegen RB Leipzig.