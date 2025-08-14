Vor RWE – BVB! DFB verkündet wichtige Derby-Entscheidung

Nicht einmal 37 Kilometer müssen die Dortmunder zum Pokalspiel RWE – BVB zurücklegen. Ein Derby einstiger Größen des deutschen Fußballs. In dieser Saison geht die Borussia allerdings als klarer Favorit in das Spiel. Doch unterschätzen sollte man die Essener keinesfalls.

Sowohl Derbys als auch der DFB-Pokal folgen bekanntermaßen ihren eigenen Gesetzen. Das Duell RWE – BVB könnte also deutlich enger ausfallen, als vorher gedacht. Zumal Rot-Weiss zu Hause an der Hafenstraße mit starker Unterstützung rechnen kann. Nun hat der DFB vor Spielbeginn eine wichtige Entscheidung verkündet.

RWE – BVB: Willenborg pfeift Pokal-Derby

Frank Willenborg wird den Derby-Klassiker im Ruhrgebiet pfeifen. Das teilte der Verband offiziell mit. Der DFB-Schiedsrichter leitete bereits etliche Spiele in den oberen deutschen Ligen. Die Dortmunder konnten unter Willenborg meist einen Erfolg verbuchen.

Aus sechs Spielen unter dem Schiedsrichter aus Osnabrück gewannen die Schwarz-Gelben vier. Eine Erfolgsquote, die sich in Essen aller Voraussicht nach fortsetzen lässt. Gegen den Drittligisten geht der BVB klar als Favorit ins Rennen.

Wenig spricht für Essen – außer der bereits erwähnten heimischen Kulisse. Und so dürften die Zuschauer gewillt sein, ihre Mannschaft über die gesamte Spielzeit nach vorne zu peitschen. Überträgt sich diese Stimmung auf den Rasen, dürfte auf Schiedsrichter Willenborg ein hart geführtes Spiel zukommen – aller Fan-Freundschaft zum Trotz.

Linienrichter und vierte Offizielle

Unterstützt wird er dabei von den beiden Linienrichtern Sascha Thielert und Eric Müller. Als vierter Offizieller sorgt Patrick Schwengers für Ruhe am Spielfeldrand. Die Partie der ersten DFB-Pokalrunde startet erst am Montag, 25. August (20.45 Uhr).

Für den BVB gilt es! Die Partie in Essen ist das erste Pflichtspiel dieser Saison. Trotz bitterer Ausfälle in der Defensive muss die Mannschaft von Niko Kovac voll da sein, um das kleine Pott-Derby für sich zu entscheiden.