Hässliche Szene bei Rot-Weiss Essen – BVB: Fans rasten komplett aus

Mit viel Glück und ohne Glanz ist der BVB in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen. Gegen Rot-Weiss Essen zeigte Borussia Dortmund alles andere als eine gute Leistung, am Ende reichte ein Treffer von Serhou Guirassy.

Kurz vor dem Ende des Spiels zwischen Rot-Weiss Essen und dem BVB kam es dann auch noch zu einer hässlichen Szene, die die Dortmunder Anhänger empörte. Der VAR konnte nicht eingreifen, weil es in der 1. Runde des DFB-Pokals keinen gibt.

Rot-Weiss Essen – BVB: Horror-Szene kurz vor dem Ende

Was war passiert? Alle bereiteten sich auf den Abpfiff vor, der BVB wollte die knappe 1:0-Führung über die Zeit bringen. Rot-Weiss Essen drückte auf den Ausgleich, konnte ihn aber nicht mehr schaffen. In der Nachspielzeit gab es dann auch noch eine hässliche Szene, die für viel Aufregung sorgte.

Essens Owusu kam beim Zweikampf gegen Yan Couto deutlich zu spät und stieg dem Dortmunder mit gestrecktem Bein aufs Knie. Eigentlich wäre das eine deutliche Rote Karte, Schiedsrichter Frank Willenborg zeigte allerdings nur gelb.

„Und was ist mit dem VAR?“, haben sich viele empörte Fans gefragt. Der existiert in der 1. Runde des DFB-Pokals nicht, weshalb Willenborg auch nicht den Bildschirm gehen konnte, um Owusu anschließend vom Feld zu schicken.

Couto vom Platz getragen

BVB-Star Couto musste lange behandelt werden, konnte die letzten Augenblicke des Spiels gegen Rot-Weiss Essen nicht mehr auf dem Platz verbringen. Stattdessen wurde er auch nach dem Abpfiff etwas behandelt und anschließend mit einer Trage vom Feld getragen. Fällt etwa der nächste Abwehrspieler aus?

Nach Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Aushilfsverteidiger Emre Can wäre damit der nächste Spieler für die Abwehrkette verletzt. Dabei rückte Couto nur in die Startelf, weil Julian Ryerson angeschlagen ausfiel. Hier ist noch unklar, wie lange die beiden Profis ausfallen.

Sollte es eine schwerwiegende Verletzung sein, müssten die Verantwortlichen um Sebastian Kehl auch auf dieser Position einen neuen Spieler verpflichten. Die Sorgen vor dem Saisonstart werden in Dortmund immer größer.