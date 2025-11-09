Klare Absage – von dieser Diskussion will BVB-Boss Ricken nichts hören

Der BVB geht mit einem kleinen Wehrmutstropfen in die Länderspielpause. Die Mannschaft von Niko Kovac dürfte sich sicher mehr erhofft haben als ein 1:1-Unentschieden bei Bundesliga-Aufsteiger Hamburg.

Dennoch dürfte Schwarz-gelb mit Tabellenplatz drei nach zehn Spieltagen zufrieden sein. Eine andere Diskussion will Dortmunds Geschäftsführer Sport allerdings nicht zulassen. Der BVB-Boss haut auf den Tisch.

BVB: Ricken gegen VAR-Challenge

Bereits seit über acht Jahren ist der Videobeweis Teil des deutschen Fußballs. Die Diskussionen um Fehlentscheidungen der Schiedsrichter haben damit jedoch nicht abgenommen. Erst nach dem jüngsten Rhein-Derby zwischen Gladbach und Köln äußerten die Trainer beider Mannschaften ihr Unverständnis über den VAR. BVB-Boss Ricken betont derweil, ein Fan des Videobeweises zu sein.

Nicht nur deswegen plädiert der 46-Jährige in den jüngsten Diskussionen um eine mögliche Challenge der Trainer: „Wir sollten es glaube ich nicht komplizierter machen, als es eh schon ist. Es ist für Schiedsrichter ja auch nicht immer einfach, das Ganze vor über 80.000 Zuschauern mitzugeben. Das, was wir jetzt haben, müssen wir perfektionieren und nicht weiter verkomplizieren.“

„Es macht das Spiel einfach gerechter“

Doch Ricken ist mit seinem Plädoyer für den Videobeweis noch nicht am Ende: „Es macht das Spiel einfach gerechter.“ Gerade in den vergangenen Wochen, in denen der VAR im DFB-Pokal noch nicht zum Einsatz kam, sei umso deutlicher geworden, wie wichtig der Videobeweis für den deutschen Fußball sei.

Mit dieser Meinung dürften viele Fans wohl nicht gerade übereinstimmen. Das Ende dieser Diskussion liegt jedoch wohl in weiter Ferne.