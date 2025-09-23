Millionen-Einnahmen für den BVB perfekt! Die Kasse klingelt schon wieder

Der BVB vergoldet seine Brust. Genauer gesagt: seine Trainingsbrust! Denn wo bei Borussia Dortmund im Spiel seit dieser Saison das Logo von Vodafone prangt, blieben die Trainingsshirts der Spieler an dieser Stelle bisher leer.

Schon in Kürze dürfte die Lücke jedoch überklebt werden. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass sich Borussia Dortmund mit einem Partner einig geworden ist. Es handelt sich um die Supermarktkette Rewe!

In diesem Sommer hatte die Sponsoring-Abteilung des BVB einiges zu tun. Insbesondere bei den auf dem Trikot sichtbaren Partner wurden einige Weichen gestellt. Die Zusammenarbeit mit Ausrüster Puma wurde langfristig verlängert, zudem kam mit Vodafone ein neuer Hauptsponsor dazu. Und auch auf dem Ärmel begrüßte man mit Polestar ein neues Unternehmen.

Jetzt sind also auch noch die Trainingsklamotten dran. Wie „WAZ“ und „Ruhr Nachrichten“ übereinstimmend berichten, steigt Rewe zum Premium-Partner von Borussia Dortmund auf. Der neue Vertrag soll für insgesamt fünf Jahre angelegt sein. Das Gesamtvolumen des Deals liege bei bis zu 15 Millionen Euro.

Rewe mit Spezial-Klausel

Das Trikotsponsoring dagegen ist vorerst auf ein Jahr beschränkt. Allein dafür fließen aber rund sechs Millionen Euro. In den kommenden vier Jahren hat Rewe dann laut „Bild“ jeweils das Vorrecht zu entscheiden, ob das Trainingsshirt-Sponsoring im selben Maße fortgesetzt wird. Insgesamt könnten im besten Fall bis zu 39 Millionen Euro (15 Millionen Euro für das erste Jahr und jeweils sechs Millionen für vier weitere Jahre) durch den Deal in die Dortmunder Kassen fließen.

Dass sich die Verhandlungen ziehen, soll daran gelegen haben, dass ein weiterer Mitbewerber aus der Lebensmittelbranche ebenfalls am Trainings-Sponsoring von Borussia Dortmund interessiert gewesen sein soll. Letztlich entschied man sich bei den Schwarz-Gelben allerdings für einen Partner, mit dem man schon länger zusammenarbeitet.