Ex-BVB-Star im Visier: Real Madrid plant den Brutalo-Transfer

In der Vergangenheit gab es schon viele Deals zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund: Der letzte Spieler des BVB, der zum spanischen Rekordmeister wechselte, war Jude Bellingham.

Doch jetzt hat es Real auf einen ehemaligen BVB-Star abgesehen, der kommen soll. Die Königlichen haben auch schon erste Kontakte mit ihm aufgenommen. Doch es wäre wohl eine Monsterablöse fällig.

Ex-BVB-Star im Visier von Real Madrid

Schon als er im BVB-Trikot auflief, wurde er immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Doch er entschied sich für einen Hammer-Transfer zu Manchester City. Spätestens jetzt dürfte fast jeder Dortmunder Anhänger wissen, um welchen Spieler es sich handelt: Erling Haaland.

Der Top-Torjäger hat zwar einen langfristigen Vertrag in Manchester, der bis 2034 läuft, doch es gibt immer wieder Gespräche um den norwegischen Nationalspieler. So beispielsweise jetzt mit Real Madrid. Wie das Portal „CaughtOffside“ berichtet, sei der spanische Rekordmeister schon in Kontakt mit der Haaland-Seite.

Dem Bericht nach soll Real einen Hammer-Transfer dann im kommenden Sommer in Angriff nehmen. Stellt sich nur die Frage: Wie viel müssen die Madrilenen auf den Tisch legen, um Haaland verpflichten zu können?

Hammer-Transfer in 2026?

Im Vertrag des Ex-BVB-Stars soll eine Ausstiegsklausel vereinbart worden sein. Über die Höhe ist bislang noch nichts bekannt. Doch egal, wie hoch sie sein sollte, Real Madrid meint es wohl ernst. Dabei könnte auch ein Abgang von Vinicius Junior helfen. Der Brasilianer wird von den Saudi-Klubs weiter heiß umworben.

Eine mögliche Ablöse soll bei rund 250 Millionen Euro liegen, die Real für den Superstar kassieren könnte. Viel Geld, das dann für Erling Haaland ausgegeben wird? Sein Trainer Pep Guardiola macht sich indes keine Sorgen um seinen Star-Stürmer. Die Gerüchte lassen ihn kalt.

„Kennen Sie einen Verein, der nicht davon träumt, Erling Haaland zu verpflichten?“, sagte der Spanier auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu: „Wäre Erling nicht bei uns, wäre es ein Traum von ManCity, Erling zu verpflichten.“ Es bleibt also spannend abzuwarten, wie sich diese Personalie weiterentwickelt. Sollte es zu einem Wechsel kommen, wäre es definitiv ein Hammer!