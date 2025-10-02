Leipzig-Star lässt vor BVB-Duell aufhorchen – „Als Kind träumst du davon“

Für den BVB steht das letzte Bundesliga-Spiel vor der Länderspielpause vor der Brust. Auf Borussia Dortmund wartet am Samstagnachmittag (4. Oktober, 15.30 Uhr) niemand geringeres als RB Leipzig.

Vor dem Duell zwischen dem Tabellenzweiten und Tabellendritten spuckt ein Leipzig-Star nun ungewohnt freundliche Töne Richtung BVB. Diese Worte dürfte man bei Borussia Dortmund gerne hören.

Nusa träumte als Kind vom BVB-Stadion

Nach zuletzt vier Siegen am Stück dürfte RB sicher mit jeder Menge Selbstvertrauen nach Dortmund reisen. Doch nicht nur deswegen freut sich Leipzigs Youngster Antonio Nusa auf das Giganten-Duell beim BVB, wie er im vereinseigenen Interview verrät.

Demnach blickt er dem Einlauf in den Dortmunder Westfalenstadions bereits jetzt freudig entgegen: „Das Stadion ist überragend. Als Kind träumst du davon, solche Spiele vor so einer Kulisse spielen zu können. Es wird ein enges Spiel, beide Mannschaften sind in einer tollen Phase. Ich freue mich riesig drauf.“ In dem Bundesliga-Kracher darf sich Nusa sicher auf einen stimmgewaltigen Dortmunder Fan-Block freuen.

Verletzung gut überstanden

Seine kurze Verletzungspause hat Nusa derweil gut überstanden. Nach einem Ellenbruch stand der Norweger schon beim 1:0-Erfolg in Wolfsburg wieder auf dem Rasen. „Ich fühle mich gut. Wenn ich mich nicht genügend sicher fühlen würde, würde ich nicht spielen“, stellt Nusa sicher.

Angesichts der jüngsten Erfolgsserie dürfte sich Nusa beim BVB allerdings auf einen Platz auf der Bank gefasst machen. Für RB-Trainer Ole Werner besteht derzeit nur wenig Grund zum durchrotieren.