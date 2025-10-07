DFB-Entscheidung vor BVB – Leipzig offiziell! Fans werden kreidebleich

Borussia Dortmund ist derzeit mächtig gut in Form! Schwarz-Gelb hat in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel verloren, die letzten vier Bundesligaspiele allesamt zu null gewonnen. Mit BVB – Leipzig wartet nun jedoch die erste richtige Prüfung auf Niko Kovac und sein Team.

Denn auch die Sachsen haben zuletzt in die Bahn gefunden, haben ebenfalls vier Bundesliga-Partien am Stück gewonnen. Das Duell BVB – Leipzig verspricht also eine ganze Menge. Vor der Partie ist jetzt eine Entscheidung getroffen worden, die den Borussen-Anhängern so gar nicht schmeckt!

Stegemann pfeift BVB – Leipzig

Jetzt ist es raus! Sascha Stegemann wird die Partie zwischen den Westfalen und den Sachsen am Samstag (04. Oktober, 15.30 Uhr) pfeifen. Das hat der DFB am Mittwoch (01. Oktober) bekannt gegeben.

Seine Assistenten werden Dr. Martin Thomsen und Christian Bandurski sein. Vierter Offizieller ist Martin Petersen, Videoschiedsrichter Robert Schröder, Videoassistent Franz Bokop. Dieses sechsköpfige Gespann wird also die Leitung des Bundesliga-Topspiel übernehmen.

++ Es hatte sich angedeutet! Heftiger Rückschlag für BVB-Star ++

Stegemann gehört zu den erfahrensten Schiedsrichtern in Deutschland. 162 Mal hat er schon eine Bundesliga-Partie gepfiffen, dazu kommen einige Einsätze auf der internationalen Bühne wie der Champions League. 15 Mal hat der 40-Jährige bereits ein Spiel des BVB begleitet, gar 17 Mal eine Partie von RB Leipzig.

Böse Erinnerungen bei allen Dortmundern

Bei allen Fans von Borussia Dortmund hat sich vor allem eines der 15 Spiele in das Gedächtnis gebrannt: das Auswärtsspiel beim VfL Bochum im Frühjahr 2023. Damals war Schwarz-Gelb mitten im Meisterschaftskampf, spielte im Pottduell allerdings nur 1:1. Rund um einen möglichen Elfmeter für Borussia Dortmund gab es mächtig Diskussionen. Stegemann (und der Videoschiedsrichter) verwehrte(n) den Dortmundern damals einen berechtigten Strafstoß, der letztlich nicht nur zum Sieg, sondern auch zur Meisterschaft geführt hätte. Der Ausgang der Spielzeit ist bekannt.

Weitere News:

Stegemann bekam nach diesem Spiel gar Morddrohungen, musste sich vorerst zurückziehen. Zwei Jahre lang pfiff er keine Partie des BVB. Erst im Januar 2025 war er erstmals wieder in einem Spiel mit schwarz-gelber Beteiligung im Einsatz. Nun wird er also das Spiel BVB – Leipzig pfeifen.