Transferflirt sagt BVB ab! Der Grund ist Jürgen Klopp

Letztes Jahr stand er beim BVB auf dem Zettel, dieses Jahr stand er beim BVB auf dem Zettel, doch am Ende hat RB Leipzig ihn bekommen: Johan Bakayoko ist nur einer von vielen Spielern, die sich in diesem Sommer gegen einen Wechsel nach Dortmund entschieden haben. Stattdessen wird er demnächst mit RB gegen Schwarz-Gelb spielen.

Nun hat der Belgier über seinen Wechsel in die Bundesliga gesprochen. Dabei hat er ziemlich deutlich gemacht, dass vor allem Jürgen Klopp einen großen Anteil daran hatte, dass Bakayoko zu RB und nicht zum BVB gewechselt ist.

Bakyoko sagte BVB unter anderem wegen Klopp ab

Im Sommer 2024 hatte Borussia Dortmund enorm großes Interesse an dem Tempodribbler. Damals ließ die PSV Eindhoven ihn jedoch nicht gehen. Ein Jahr später hatte der BVB ihn erneut auf dem Zettel – allerdings soll das Interesse an einer Verpflichtung nicht mehr so groß gewesen sein. Der Grund: Niko Kovac lässt ohne klassische Flügelspieler spielen.

Und doch war es für Schwarz-Gelb ein bitterer Schlag, dass Bakayoko ausgerechnet zur Konkurrenz gewechselt ist. Warum es RB geworden ist? Das verriet der Akteur nun selbst. Bei der Entscheidungsfindung sei die Verbindung zu Klopp „für mich ebenfalls ein entscheidender Faktor“ gewesen, sagte Bakayoko bei einem Medientermin am Dienstag (19. August).

„Das Gespräch mit ihm ist sehr positiv verlaufen. Er hat mir den Eindruck vermittelt, dass das Projekt wirklich das richtige für mich ist“, so Bakayoko. Klopp habe ihm zu verstehen gegeben, dass man ihn als Spieler besser machen wolle und er in Leipzig wirklich gebraucht werde.

Bakayoko und RB „ein perfektes Match“?

Das habe ihn begeistert. „Genau das ist es, was ich will. Es war also ein perfektes Match“, so der belgische Nationalspieler, für den Leipzig knapp 18 Millionen Euro nach Eindhoven überwiesen hat. Der erste Eindruck von seinem neuen Klub und seinem neuen Cheftrainer Ole Werner sei sehr positiv. „Er ist jung und hungrig. Das ist großartig zu sehen“, verriet der Offensiv-Akteur.

RB statt BVB und das ausgerechnet unter anderem wegen „Kloppo“. Inwieweit Bakayoko Leipzig in seiner ersten Bundesliga-Saison helfen kann, bleibt abzuwarten. Ein enormes Potenzial bringt der Belgier in jedem Fall mit.