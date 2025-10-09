Nach bitterem BVB-Abgang: Star vor nächstem großem Wechsel?

Für Raphael Guerreiro und den FC Bayern könnte das Wintertransferfenster zur entscheidenden Wendung werden. Der Vertrag des 31-jährigen Ex-BVB-Verteidigers läuft im Sommer aus, eine Verlängerung scheint unwahrscheinlich.

Will der Rekordmeister noch eine Ablöse kassieren, wäre ein Wechsel in der Winterpause die letzte Chance. Nun scheint ein Top-Klub aus Italien erstes Interesse an dem Ex-BVB-Akteur hinterlegt zu haben.

Ex-BVB-Star bei Juventus gefragt

Juventus Turin hat laut „Tuttosport“ bereits ein Auge auf Guerreiro geworfen. Bei der Alten Dame beschäftigt man sich intensiv mit dem ehemaligen Dortmund-Profi. Zwar strebt Juventus bevorzugt einen ablösefreien Wechsel im Sommer an, doch eine Verpflichtung im Winter bleibt denkbar. Andrea Cambiaso erfüllt die Erwartungen auf der linken Seite nicht vollständig.

Eine interessante Wendung könnte eine mögliche Verrechnung von Guerreiro mit Juves Stürmer Dusan Vlahovic bieten. „Tuttosport“ brachte diese Idee ins Spiel, weil Bayern Interesse an dem Top-Stürmer nachgesagt wird. Unklar ist allerdings, ob die Münchner bereits im Januar für den 25-jährigen Angreifer in die Offensive gehen möchten.

Brisanter Deal zwischen Bayern und Juve?

Im Sturmzentrum ist der FC Bayern aktuell mit Harry Kane und Nicolas Jackson gut besetzt. Mindestens bis Saisonende dürfte hier kein akuter Handlungsbedarf bestehen. Dennoch könnte der Transfer von Guerreiro Juventus dazu bewegen, in Verhandlungen über einen potenziellen Vlahovic-Deal zu treten. Gespräche in dieser Richtung wären denkbar.

Guerreiro, der lange beim BVB spielte und dort bis zu seinem Wechsel nach München ein echter Fanliebling war, brachte in München bislang durchwachsene Leistungen. Sein Wechsel vom einstigen Erzrivalen sorgte für großes Aufsehen. Doch ein Abschied im Winter könnte eine pragmatische Lösung für alle Seiten sein, wenn Bayern und Juventus sich auf einen Deal einigen sollten.

Die kommenden Wochen bleiben spannend. Ob Guerreiro den FC Bayern verlässt und dadurch Bewegung in mögliche Vlahovic-Pläne kommt, wird sich zeigen. Klar ist: Der ehemalige BVB-Star steht im Fokus.