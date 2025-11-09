BVB-Leihgabe erlebt Debakel: Horror-Szenario wohl unvermeidbar

Der BVB hat einen enttäuschenden zehnten Bundesliga-Spieltag hinter sich. Gegen den HSV kam die Mannschaft von Niko Kovac nicht über ein 1:1 hinaus. Zu wenig für die hohen Ansprüche von Schwarz-gelb.

Während der BVB die Patzer der Konkurrenz aus München und Leipzig also nicht ausnutzen kann, läuft es für eine Dortmunder Leihgabe andernorts noch schlechter. Dieses Torwart-Talent erlebt einen Tag zum Vergessen – und muss nun richtig aufpassen.

BVB-Leihgabe Ramaj kassiert sechs Tore gegen Leverkusen

Dass Diant Ramaj und der 1. FC Heidenheim nicht unbedingt als Favorit zum Gastspiel nach Leverkusen reisen würden, war abzusehen. Doch nach dem Punktgewinn gegen Eintracht Frankfurt dürfte das Selbstvertrauen des Tabellenletzten wieder größer geworden sein. Nach der Partie gegen die „Werkself“ dürfte damit allerdings auch wieder Schluss sein.

Denn Heidenheim geriet in Leverkusen mit 0:6 unter die Räder. Der FCH ist damit jetzt die alleinige Schießbude der Liga. 23 Gegentore nach zehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache. In der Tabelle bleibt man damit Letzter, auch wenn der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz weiter gering ist. Allerdings muss die Mannschaft von Frank Schmidt jetzt dringend anfangen zu punkten. Andernfalls steckt der Abstiegskandidat Nummer eins schon früh in der Klemme.

Wackelt Ramajs Platz im Heidenheimer Tor?

BVB-Leihgabe Ramaj dürfte sich nun jedenfalls die ein oder andere Diskussion um ihn gefallen lassen müssen. Denn besonders beim dritten Leverkusener Treffer sah der 24-Jährige nicht gut aus. Dazu kommt: Mit Kevin Müller lauert ein Ersatzkeeper, dessen Verbannung auf die Bank vor der Saison für jede Menge Unverständnis sorgte.

Ramaj dürfte also daran gelegen sein, seinen Platz im Heidenheimer Tor durch gute Leistungen zu festigen. Der BVB wird seine Situation aus der Ferne sicher genau beobachten.