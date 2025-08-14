BVB-Machtkampf! Präsident Lunow meldet sich nach Watzke-Kandidatur mit klaren Worten

Jetzt tobt der Machtkampf bei Borussia Dortmund ganz offiziell! Am Mittwoch (13. August) machte Hans-Joachim Watzke, seines Zeichens scheidender Boss der Geschäftsführung, seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten des e.V. offiziell. Damit geht er in den direkten Zweikampf mit dem bisherigen BVB-Präsidenten, Dr. Reinhold Lunow.

Der hatte schon vor einiger Zeit angekündigt, für eine zweite Amtszeit kandidieren zu wollen – auch, wenn das intern beim BVB wohl mal ganz anders abgesprochen war. Nach Watzkes offizieller Kandidatur meldet sich Lunow jetzt zu Wort.

Wer setzt sich im BVB-Machtkampf durch?

Der Kampf ums Präsidentenamt soll die einstigen Freunde laut Medienberichten bereits länger entzweit haben. Ob deshalb jetzt eine schmutzige Wahlkampagne der beiden Kontrahenten startet? In Lunows erstem Statement zur Watzke-Kandidatur ist davon jedoch noch nichts zu spüren.

+++ Auch interessant: Freches Spiel mit Borussia Dortmund! Klub treibt BVB-Bosse in den Wahnsinn +++

„Es ist gut, dass es nun Klarheit gibt zur Kandidatur von Hans-Joachim Watzke. Die Mitglieder können jetzt entscheiden, welchen Weg der e.V. in Zukunft gehen soll“, schreibt der 72-jährige BVB-Präsident auf „X“.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Sabine Aldermann und Jakob Schulz stehe er für „Interessenausgleich, Kontinuität und ein klares Wertefundament“, so Lunow. Er und sein Team seien überzeugt davon, dass dies der beste Weg für Borussia Dortmund sei.

Lunow mit klarem Wunsch

Zudem formuliert der Amtsinhaber einen klaren Wunsch: „Wir freuen uns auf eine faire und respektvolle Debatte in den kommenden Wochen.“ Also keine Schmutzkampagne oder dergleichen.

„Unser Ziel ist es, mit allen Beteiligten und möglichst vielen Mitgliedern in einen konstruktiven Austausch zu kommen. Ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird“, schreibt Lunow abschließend.

Weitere Nachrichten des Tages:

Ob er die Mehrheit der BVB-Fans mit seinen Ansichten erreicht, wird sich bei der diesjährigen Mitgliederversammlung zeigen. Und anders als in den Jahren zuvor findet dieses Mal eine hybride Versammlung statt, bei der Fans auch von zu Hause abstimmen können.