Ex-BVB-Coach Hyballa und Ex-Schalke-Talent mischen zusammen den US-Fußball auf

Auf dem Platz und auf den Rängen können sich der BVB und Schalke nicht ausstehen. Beide Vereine verbinden eine lange Rivalität. Doch es gibt auch diese Geschichte zwischen dem ehemaligen Coach von Borussia Dortmund, Peter Hyballa, und einem ehemaligen S04-Talent.

Marcel Lowitsch spielte einst in der Knappenschmiede des FC Schalke 04, hat mittlerweile in den USA eine eigene Fußballakademie. Dort arbeitet er eben mit Ex-BVB-Coach Peter Hyballa zusammen. Gemeinsam haben sie den US-Fußball aufgemischt und für viel Aufregung gesorgt.

Ex-BVB-Coach Peter Hyballa und Ex-Schalke-Talent arbeiten zusammen

Peter Hyballa war als Spieler keine große Karriere vergönnt, dafür sollte es als Trainer besser werden. Beim BVB trainierte er erfolgreich die U19. Anschließend ist er auf der ganzen Welt viel rumgekommen, hatte einige sehr spannende Stationen. Seit etwas mehr als einem Jahr ist er ohne Trainerjob, macht dafür aber in den USA jetzt auf sich aufmerksam.

In der Fußball-Akademie von Marcel Lowitsch, der in der Jugend des FC Schalke 04 spielte, bilden sie gemeinsam junge Spieler aus, die für sehr viel Wirbel gesorgt haben (hier mehr dazu). „Peter ist nicht nur inhaltlich gut, er ist tatsächlich bei allen Spielern gut angesehen. Nicht nur, weil Hyballa Spieler wie Antonio Rüdiger oder Mario Götze entdeckt oder gefordert hat, sondern weil er ein Trainer ist, der den Künstler, aber auch den Spielertyp Soldat versteht und das Maximale herausholen kann. Taktisch bekomme ich dadurch die gesamte Akademie auch nochmal aufs nächste Level“, schwärmt Lowitsch gegenüber DER WESTEN von seinem Trainer-Kollegen.

Auch Hyballa zeigt sich von der Fußballschule des Ex-Schalkers begeistert. „Mir gefällt die Akademie. Ich bin überzeugt von der Arbeit und glaube auch, dass ich noch ein paar Inputs geben kann“, so der ehemalige Dortmund-Trainer, der bereits zum dritten Mal nach Los Angeles gereist ist. Neben den Trainingseinheiten stand er auch in einigen Spielen an der Seitenlinie, durfte sogar zwei spektakuläre Siege gegen die Jugendteams von Los Angeles Galaxy (4:0) und Los Angeles FC (3:1) feiern.

Talente für S04 und Co. dabei?

Lowitsch hat es bereits geschafft, dass der eine oder andere junge Spieler aus den USA nach Deutschland kommen und sich bei den Vereinen ausprobieren konnte. Einige haben es auch geschafft, von den deutschen Klubs übernommen zu werden. Ex-BVB-Coach Hyballa findet, dass die Akademie-Spieler es auch bei den Jugendteams einiger Traditionsvereine schaffen könnten.

„Bei den bis zu 12-Jährigen sind Spieler dabei, die es auch bei Borussia Dortmund, Schalke, Rot-Weiss Essen oder auch Borussia Mönchengladbach in den U-Mannschaften spielen könnten. Die haben echt gute Sachen drauf und sind unfassbar talentiert“, erklärt Hyballa.

Hyballa hofft auf die Rückkehr

Neben seiner Arbeit in der MLES-Akademie von Lowitsch konnte sich Peter Hyballa auch mit einigen ehemaligen Weggefährten in den USA austauschen. So hat er Ex-BVB-Star Marco Reus getroffen, der aktuell bei den Los Angeles Galaxy unter Vertrag steht. „Er hat mir natürlich auch seine Erfahrungen über die MLS mitgeteilt und wir haben auch über Borussia Dortmund gesprochen“, verrät Hyballa.

Ex-BVB-Coach Peter Hyballa und Marcel Lowitsch arbeiten zusammen. Foto: privat

Außerdem erklärt der 49-Jährige, dass er darauf hofft, irgendwann wieder an der Seitenlinie eines Vereins stehen zu können: „Ich habe hier in der MLS auch schon einige Gespräche gehabt und bin mittlerweile total offen für neue Trainerjobs. Klar, die USA ist ein großer Markt, europäische Trainer können den US-Fußball weiterentwickeln – nicht umgekehrt. Ich konnte mich ein bisschen neu sortieren und nehme jetzt den nächsten Trainerjob in Angriff“.

