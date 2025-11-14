Auch der BVB macht große Augen: Neu-Nationalspieler steht vor Sensation

Aktuell sind zahlreiche BVB-Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr perfekt zu machen. Andere hingegen müssen noch etwas zittern.

Seit dieser Länderspielperiode hat Borussia Dortmund einen neuen Nationalspieler. Jordi Paulina aus der U23 des BVB feierte ein spektakuläres Debüt für Curacao und träumt jetzt vom Hammer.

BVB: Neu-Nationalspieler steht vor Hammer

Der Youngster von Borussia Dortmund und der kleine Inselstaat, der von der Trainer-Legende Dick Advocaat betreut wird, darf sich weiterhin Hoffnungen auf die Weltmeisterschaft machen. In der CONCACAF-Qualifikationsrunde besiegten Paulina und Curacao Bermuda mit 7:0. Der BVB-Spieler erzielte gleich bei seinem Debüt einen Doppelpack.

Erst traf er per Elfmeter zum 3:0 und wenig später dann zum 5:0 für sein Heimatland. Ein Traumeinstand für den 21-Jährigen, der 2024 von USV Hercules zur U23 der Dortmunder gewechselt war. Bei den Profis kam Paulina aber auch schon zum Einsatz. Bei der 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg in der vergangenen DFB-Pokal-Saison durfte er einige Minuten sammeln.

Der talentierte Offensivspieler, der zu Saisonbeginn wegen muskulärer Beschwerden wochenlang pausieren musste, hat seinen Vertrag gerade bis 2027 verlängert. Für die Regionalliga-Mannschaft erzielte er in neun Spielen sechs Tore.

WM-Traum bleibt

Jetzt hofft der BVB-Spieler auf den endgültigen WM-Hammer! Curacao muss nur noch ein Spiel gewinnen, dann ist die Teilnahme an dem beliebten Großturnier im kommenden Jahr perfekt. Doch es geht gegen den Favoriten aus Jamaika. Am Dienstag (18. November) kommt es dann in der Gruppe B zum entscheidenden Duell.

Mit 11 Punkten ist Curacao bislang Gruppenerster und bräuchte gegen Jamaika (10 Punkt) also nur ein Unentschieden. Der Tabellenzweite muss in weitere Playoff-Spiele, um das WM-Ticket zu lösen.