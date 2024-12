BVB-Star sorgt für Rätselraten – was ist nur mit ihm los?

Er wurde als heimlicher Königstransfer gefeiert und legte los wie die Feuerwehr. Zu Beginn der Saison hinterließ er einen blendenden Eindruck, doch inzwischen kann er nicht mehr abliefern. Die Rede ist von Pascal Groß.

Der Mittelfeldspieler, der im Sommer zu Borussia Dortmund kam, läuft seiner Form aktuell hinterher. Der 33-Jährige war auch gegen Borussia Mönchengladbach glücklos und verursachte dann noch einen Elfmeter.

BVB-Star Groß: Absturz nach Mega-Start

Für sieben Millionen Euro wechselte Groß im Sommer von Brighton & Hove Albion zu Borussia Dortmund. Dem BVB schien damit ein echter Transfercoup gelungen zu sein. Der 33-Jährige drehte im Spätherbst seine Karriere nochmal richtig auf, schaffte sogar den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft.

Und zu Beginn bestätigte Groß auch das, was er zuvor in der Premier League und in der Nationalmannschaft gezeigt hatte. Er war der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld von Borussia Dortmund. Mit seinen scharfen Pässen und seinen gefährlichen Standards spielte er eine große Rolle im BVB-Spiel.

Groß läuft Form hinterher

Seit einigen Wochen läuft er nun aber seiner Form hinterher. Gegen Borussia Mönchengladbach blieb Groß erneut ziemlich blass. Er strahlte kaum Gefahr nach vorne aus, seine Standards waren meist harmlos.

Sein trauriges Highlight folgte dann in der 68. Minute: Da rang er Tim Kleindienst im Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Tobias Stieler blieb keine andere Wahl, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen – auch wenn Groß es ganz anders sah. So kamen die „Fohlen“ schließlich zum Ausgleich und der BVB feiert wieder keinen Sieg in der Fremde.

In der Champions League hat Groß gegen den FC Barcelona nun die Möglichkeit, sich wieder in besserer Verfassung zu präsentieren.