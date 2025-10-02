BVB-Trainer versteht es nicht – Kovac wegen Nagelsmann-Entscheidung irritiert

Fünf deutsche Nationalspieler stellt der BVB bei der kommenden Länderspielpause – gemeinsam mit dem FC Bayern München die meisten. Schwarz-Gelb ist nach einer Durststrecke längst auch wieder beim DFB im Trend. Doch einer muss zu Hause bleiben: Pascal Groß.

Der Mittelfeldspieler schaffte es nicht ins Aufgebot von Julian Nagelsmann. Auf den ersten Blick keine Überraschung, musste sich der BVB-Star doch zuletzt hinter einigen Teamkollegen anstellen. Doch Dortmund-Trainer Niko Kovac zeigt sich dahingehend verwundert.

Hohe Leistungsdichte beim BVB

Gerade erst hatte Borussia Dortmund Athletic Bilbao im heimischen Stadion 4:1 geschlagen, da stellte sich Kovac schon wieder zu Pressekonferenz. Vor dem Spiel gegen RB Leipzig ging es natürlich auch um die DFB-Nominierungen, bei denen Groß leer ausgegangen war.

Auch spannend: Dortmund droht gegen Bilbao das Juventus-Schicksal – dann passiert es

Zuletzt hatten sich Groß hinter Marcel Sabitzer und Felix Nmecha anstellen müssen, die beide beeindruckend performen. Gegen Bilbao bekam dann Jobe Bellingham (hier mehr zu ihm lesen) seine Chance, Groß blieb wieder auf der BVB-Bank. Fällt er hinter seinen Konkurrenten derzeit ab?

Davon will Kovac nichts: „Pascal fehlt gar nichts“, stellt der Coach klar. „Das Leistungsniveau ist einfach sehr hoch im Moment. Aber wir werden jetzt so viele Spiele haben“, deutet er an, dass jeder seiner Spieler auf Einsatzzeit kommen wird.

Kovac von Entscheidung überrascht

Und obwohl Groß in den letzten drei Spielen nur auf 13 Einsatzminuten kam, hat Kovac wohl nicht kommen sehen, dass der Julian Nagelsmann ihn nicht nominiert. „Für mich ist es schon ein wenig überraschend, dass er nicht dabei ist“, gab Kovac am Donnerstag (2. Oktober) zu Protokoll.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Aber das sei letztlich eben die Entscheidung des Bundestrainers. Dennoch hält der BVB-Coach fest: „Ich weiß, dass der Pascal genauso die Qualitäten hat, wie alle unsere Mittelfeldspieler.“ Spätestens nach der Länderspielpause mit gleich drei englischen Wochen dürfte dann auch wieder der Mittelfeldstratege gefragt sein.