BVB verteilt bösen Seitenhieb gegen PSG – dann schaltet sich Neymar ein

Plötzlich ist er wieder da: Der Jubel-Zoff zwischen dem BVB und Paris St. Germain!

So ganz verdaut hat der BVB das Aus in der Champions League aus dem letzten Jahr wohl immer noch nicht. Auf einen bösen Seitenhieb der Schwarzgelben reagierte nun sogar Superstar Neymar Jr.

BVB bejubelt Lorient-Sieg über PSG

Es war eine der viel diskutierten Szenen, nachdem Borussia Dortmund im vergangenen März im Achtelfinale der Königsklasse gegen den französischen Hauptstadtklub rausflog. Die PSG-Spieler versammelten sich im Mittelkreis und imitierten den Meditations-Jubel von BVB-Stürmer Erling Haaland.

Haalands Jubel brachte letztes Jahr alles ins Rollen. Foto: imago images/Jan Huebner

Mit diesem hatte der Norweger im Hinspiel noch den 2:1-Sieg der Borussia gejubelt und die Franzosen damit gegen sich aufgebracht. So richtig abgeklungen ist der Frust der Schwarzgelben über das Ausscheiden aber noch immer nicht.

Umso größer war wohl die Schadenfreude, als PSG am Wochenende in letzter Sekunde gegen Kellerkind FC Lorient verlor. Terem Moffi traf in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg. Seine Jubelpose? Eben jene „Haaland-Meditation“, die 2020 für so viel Wirbel gesorgt hatte.

Trotz eines (Elfmeter-)Doppelpacks von Neymar stand Serienmeister Paris am Ende ohne Punkte dar. Auf Twitter teilte der BVB dafür das Bild der jubelnden Lorient-Spieler und zog damit den Zorn des Brasilianers auf sich.

„Erinnert ihr euch?“, antwortete Neymar in Richtung der Dortmunder. Dazu teilte er ein Bild aus besagtem Rückspiel mit dem BVB, nachdem er zur Pariser-Führung getroffen hatte, Lach-Smiley inklusive.

BVB-Fans wüten gegen Neymar

Daraufhin lieferten sich die Fans beider Lager ein heftiges Wortgefecht und posteten jeweils Bilder von schmerzhaften Momenten und Niederlagen. Besonders beliebt auf Seiten der Dortmunder: ein verzweifelter Neymar, wie er nach der Final-Niederlage gegen die Bayern an der Champions-League-Trophäe vorbeischleicht.

Auch Bilder eines weinenden oder sich nach einem Foul am Boden rollenden Neymars befinden sich unter den Antworten an den Star-Spieler von PSG. (mh)