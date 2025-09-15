Beim BVB vom Hof gejagt – heftige Spekulationen um Ex-Talent

Robert Lewandowski wird 2026 bereits 38 Jahre alt, doch seine Torgefahr bleibt unbestritten. Trotzdem sucht der FC Barcelona nach einer jüngeren Alternative, um sich auf einen möglichen Abschied des ehemaligen BVB-Torjägers vorzubereiten.

Überraschend werden dabei zwei Talente gehandelt: Karim Konaté von RB Salzburg und Ex-BVB-Spieler Paris Brunner, der aktuell bei der AS Monaco unter Vertrag steht.

Ex-BVB-Talent Brunner ein Kandidat in Barcelona

Paris Brunner verließ 2024 den BVB, da er dort keine Perspektive sah. Doch seine Karriere verlief bisher nur mäßig erfolgreich. Nach einer Leihe an Cercle Brügge kehrte er im Sommer nach Monaco zurück, wo er bislang nur zehn Minuten spielte. In der U20-Nationalmannschaft zeigte er jedoch beim 4:0 gegen Italien mit zwei Toren sein Potenzial.

Trotz seiner bisherigen Leistungen gilt Brunner laut „fichajes.net“ bei Barcelona als „interessante Alternative“. Der Vergleich mit Lewandowski, der 312 Bundesliga-Tore erzielte, scheint zwar gewagt. Doch das Interesse des FC Barcelona zeigt, dass der junge Ex-BVB-Stürmer weiterhin als Talent angesehen wird.

BVB-Nachfolger im Fokus von Barcelona

Der ebenfalls gehandelte Karim Konaté hat im Gegensatz zu Brunner bereits beeindruckende Zahlen vorzuweisen. In 64 Spielen für RB Salzburg gelangen dem ivorischen Nationalspieler 33 Tore und elf Vorlagen. Selbst in der Champions League traf er bereits zweimal. Derzeit bremst ihn ein Kreuzbandriss, doch Barcelonas Interesse bleibt bestehen.

Barcelona sucht einen bezahlbaren Nachfolger und Konaté könnte diese Rolle erfüllen. Dass auch ein Ex-BVB-Spieler wie Brunner genannt wird, zeigt Barcelonas gezielte Suche nach Zukunftstalenten. Wer Lewandowskis Fußstapfen beim FC Barcelona wirklich füllen wird, bleibt allerdings ungewiss.

