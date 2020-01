BVB: Paco Alcacer will Borussia Dortmund SOFORT verlassen - diese Mega-Ablöse blüht

Dortmund. Der Haaland-Coup von Borussia Dortmund könnte im BVB-Angriff heftige Folgen haben! Einem Bericht zufolge will Stürmerstar Paco Alcacer den BVB nach der Verpflichtung des 19-Jährigen Sturm-Juwels schnellstmöglich verlassen.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Spanier über Heimweh geklagt und die Wechselgerüchte befeuert. Jetzt könnte Alcacer sogar noch im Winter fliehen!

Borussia Dortmund: Diese Summe könnte Alcacer einbringen

Dabei könnte es Alcacer nun tatsächlich in seine Heimat ziehen. Zuletzt hatte der Spanier in einem Interview betont, wieder in seine Heimat zurückkehren zu wollen. Laut der spanischen „Marca“ soll Atletico Madrid Interesse an dem Mittelstürmer haben.

Paco Alcacer (r.) würde gegenüber Neuzugang Erling Haaland wohl den Kürzeren ziehen. Foto: imago images/Eibner Europa

Wie die „Sport Bild“ berichtet, wären die BVB-Bosse bei einem Angebot ab 40 Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit. Der Wert des 26-Jährigen beträgt etwa 42 Millionen Euro. Allerdings läuft sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben noch bis 2023, was ihn möglicherweise teurer für Interessenten macht.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc versichert derweil gegenüber „kicker“, dass keine konkreten Angebote für den wechselwilligen Alcacer vorliegen. „Ich lese das nur“, so Zorc. Er mache sich „grundsätzlich erst einen Kopf über diese Dinge, wenn etwas konkreter wird.“

Wie konkret das Interesse des spanischen Champions-League-Klubs tatsächlich wird, ist nämlich fraglich. Atletico soll sich neben Alcacer auch mit einer Verpflichtung Edinson Cavanis von Tuchel-Klub Paris Saint-Germain beschäftigen. Dieser wäre wohl deutlich preiswerter zu haben. (the)