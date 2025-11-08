Wieder Aufregung um Salih Özcan: BVB-Star immer begehrter

Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul könnten bald wieder in Sachen Salih Özcan ins Gespräch kommen! Der Mittelfeldspieler beim BVB stand Gerüchten zufolge bereits im Frühjahr vor einem Wechsel in die Türkei. Damals blieb der Transfer aus – aber jetzt brodelt die Gerüchteküche erneut. Laut dem Portal „Fanatik“ hat Besiktas wieder ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen.

Die Saison läuft für Besiktas alles andere als rund: Mit zwölf Punkten Rückstand auf Stadtrivale und Tabellenführer Galatasaray enttäuscht der Klub seine Fans. Jetzt sollen bereits Pläne geschmiedet werden, um im Januar mit neuen Spielern frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. Und wer steht angeblich auf der Wunschliste? Genau, der BVB-Profi Salih Özcan!

Rückkehr zur Özcan-Thematik beim BVB

Trainer Sergen Yalcin von Besiktas soll sogar schon sein Okay für den möglichen Transfer gegeben haben. Auch Özcan selbst scheint nicht abgeneigt, künftig die Fußballschuhe in der Süper Lig zu schnüren. Gespräche zwischen den Vereinen haben noch nicht stattgefunden, doch laut Berichten sollen Verhandlungen im Januar starten. Borussia Dortmund dürfte dem Mittelfeldspieler wohl keine größeren Steine in den Weg legen, falls es ernst wird.

Sportlich hat Özcan bei Trainer Niko Kovac nämlich kaum Chancen auf Einsätze. Doch Dortmund plant pragmatisch: Ein Verkauf Özcan könnte dem BVB gleich doppelt helfen. Neben einer kleinen Ablösesumme, die man noch erzielen könnte, würde der Klub auch ordentlich Gehalt einsparen. Özcan kassiert aktuell satte vier bis fünf Millionen Euro pro Saison! Ein Abschied im Januar könnte also finanziell lohnend sein, immerhin bis zu zwei Millionen Euro Einsparung wären drin.

Nicht nur Besiktas hat Interesse am BVB-Spieler

Besiktas dürfte aber nicht der einzige Klub mit Interesse an Özcan sein. Auch sein Heimatverein, der 1. FC Köln, wird als möglicher Kandidat gehandelt. Dort träumen einige wohl schon von einer Rückkehr des gebürtigen Kölners – immerhin ist er ein echtes Eigengewächs des Vereins. Ob Özcan und der FC finanziell zusammenpassen, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Sein bisheriges Gehalt könnte für die Geißböcke eine heftige Herausforderung darstellen.

Eines bleibt sicher: Die Personalie Salih Özcan wird den BVB wohl auch in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen! Wo es den Mittelfeldspieler hinzieht, wird sich zeigen.