Ex-BVB-Star beendet Karriere – dann folgt die große Überraschung

Zwei Jahre spielte er für Borussia Dortmund, stand insgesamt 51 Mal in Schwarzgelb auf dem Fußballplatz. Nach den weiteren Stationen Werder Bremen und Antalyaspor verkündete Ömer Toprak im November das Ende seiner Profi-Laufbahn (hier mehr).

Doch nun wird klar: Die Fußballschuhe hängt er deshalb noch lange nicht an den Nagel. Stattdessen hat der Ex-Star von Borussia Dortmund ab Januar für einen Zehntligisten unterschrieben. Die Wahl dürfte ihm dabei leicht gefallen sein.

Ex-BVB-Star Toprak macht doch weiter

Lange schob er die Entscheidung vor sich her, ob er weitermachen soll oder nicht. Nach Monaten ohne Verein zog er einen Schlussstrich. Nach den Stationen SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen und Antalyaspor beendet Ömer Toprak mit 35 Jahren seine Laufbahn als Fußballprofi.

+++ Ex-BVB-Star schäumt vor Wut: VAR-Skandal überschattet Spiel +++

263 Bundesligaspiele, 51 Auftritte in der zweiten Liga, 39 Champions-League-Partien und viele weitere Pflichtspiele in Pokal, Süper Lig und Europa League stehen am Ende zu buche. Zum Abschied bedankte sich der Deutschtürke bei jedem Klub einzeln. Die Südtribüne, so schrieb der Innenverteidiger, habe die womöglich besten Fans der ganzen Welt.

Bruder holt Ömer Toprak in die Kreisliga

Nostalgie zum Abschied. Doch jetzt wird klar: Das Ende der Profikarriere ist noch gar nicht das Ende seiner aktiven Fußballerzeit. Ömer Toprak hat noch Bock – und unterschrieb jetzt bei einem Zehntligisten aus seiner Heimat. Der SK Weingarten aus der Nachbarstadt seines Geburtsorts Ravensburg darf sich in der Rückrunde über die Dienste eines waschechten Stars freuen.

Mehr News:

Ab Januar gilt sein Spielerpass, ab März wird der Ex-BVB-Star angreifen, wenn die Winterpause in der Kreisliga B3 Bodensee endet. Warum der SK Weingarten? Das ist schnell erklärt: Der Trainer des Amateurklubs heißt Harun Toprak und ist Ömers Bruder. „Er ist immer noch fit, macht täglich Sport und achtet auf Regeneration und Ernährung“, versichert er.