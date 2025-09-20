Hätte SEIN Abgang verhindert werden können? Ex-BVB-Talent packt aus

Für den Verkauf von Nnamdi Collins im Sommer 2023 wird man sich beim BVB wohl heute mächtig in den Hintern beißen. Der 21-Jährige wechselte seinerzeit für gerade einmal eine Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt. In der Nachbetrachtung hat Schwarz-gelb den heutigen Nationalspieler wohl zu früh aufgegeben.

Der Defensiv-Spezialist ist heute froh über seinen Schritt. Dennoch war sein Plan einst ein anderer, wie er dem „Kicker“ nun beichtet. Im Interview sagt Collins: „Damals wollte ich es unbedingt beim BVB packen.“

Kein Groll zwischen Collins und dem BVB

Der Rechtsverteidiger schätzt nun die klare Kommunikation bei der Eintracht. „Ich bin ein Typ, der Ehrlichkeit braucht, um zu wissen, woran ich bin.“ Beim BVB habe er zwar Gespräche geführt, aber dort habe ihm detailliertes Feedback gefehlt. Bei der SGE sieht das nun anders aus, auch wenn Collins betont, keinen Groll gegenüber dem BVB zu haben. Dennoch scheint Borussia Dortmund in dieser Causa eine große Chance vertan zu haben.

„Ich habe in der Jugend immer performt, meinen Mund gehalten und weitergemacht“, sagt Collins weiter. Auch seine Zeit in der dritten Liga mit dem BVB sieht er positiv. Er betont, dass diese Erfahrungen lehrreich waren. Gegen den BVB nachzutreten, kommt für ihn nicht infrage, da er die Zeit dort wertschätzt.

Positionswechsel von Stürmer zum BVB-Verteidiger

Ursprünglich begann Collins bei Fortuna Düsseldorf als Stürmer. Ein Spiel als Innenverteidiger gegen den BVB führte später zu seiner Verpflichtung. Dino Toppmöller schiebt Collins mittlerweile zwischen Innenverteidigung und Rechtsverteidigung hin und her. „Es ist immer cooler, wenn man mehrere Positionen spielen kann“, erklärt der Youngster zufrieden.

Collins‘ Flexibilität würde dem BVB jetzt jedenfalls gut zu Gesicht stehen. In der Dortmunder Chefetage hätte man mit dem Spieler wohl lieber etwas mehr Geduld haben müssen.

