Nach BVB-Hammer um Niko Kovac – jetzt kommen DIESE Details ans Tageslicht

Niko Kovac hat seinen Vertrag beim BVB verlängert. Nach einem starken Last-Minute-Endspurt in der vergangenen Saison, welcher in der Qualifikation für die Champions League mündete, ist diese Entscheidung folgerichtig.

Der neue Kontrakt des 53-Jährigen läuft bis Sommer 2027. Nun kommen pikante Details über die Vertragsverlängerung von Kovac beim BVB ans Tageslicht. Sie dürften dem Dortmunder Übungsleiter sicher gefallen.

Kovac kassiert beim BVB ab

Vor allem auf einer finanzieller Ebene lohnt sich dieser Deal für Kovac richtig. Wie die „Bild“ berichtet, soll der frühere Bayern-Trainer nun ein Jahresgehalt von viereinhalb Millionen Euro bei Borussia Dortmund einstreichen. Dazu kommen noch etwaige Prämien, die Kovac etwa beim Gewinn der Meisterschaft zustehen würden. In diesem Fall würde der BVB-Coach eine Millionen Euro kassieren.

Auch bei einem frühzeitigen Abschied aus Dortmund ist die Kovac-Seite abgesichert. Sollte der BVB seinen Trainer frühzeitig entlassen, müsste der Klub dem 53-Jährigen eine kostspielige Einmalzahlung überweisen. Im Anschluss habe der Übungsleiter zudem die Möglichkeit, sofort bei einem neuen Verein anzuheuern. Attraktive Aussichten für Kovac.

Kovac darf mitbestimmen

Ein weiteres Ass im Ärmel für den BVB-Trainer: Bei der Kaderplanung darf Kovac ein Wörtchen mitreden. Das zeigte sich bereits beim jüngsten Transfer von Carney Chukwuemeka. Auch beim Personal abseits des Platzes hat der Übungsleiter seine Finger im Spiel.

Niko Kovac sitzt beim BVB also mehr als fest im Sattel. Nun gilt es für seine Mannschaft, den schlechten Saisonstart gegen St. Pauli vergessen zu machen.