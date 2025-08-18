Ist es bald so weit? BVB vor wichtigem Deal

Borussia Dortmund treibt die Vertragsverlängerung mit Niko Kovac voran. Der Vertrag des 53-jährigen Trainers beim BVB läuft derzeit noch bis Sommer 2026. Doch das soll aber nicht mehr lange so bleiben.

Wie „Sky“ berichtet, zeigen beide Seiten Interesse an einer Fortführung der Zusammenarbeit und verhandeln bereits intensiv. Der Klub bestätigt, dass die Gespräche „auf einem guten Weg“ sind. Der BVB will die erfolgreiche Zusammenarbeit frühzeitig fortsetzen.

BVB setzt auf Flexibilität und geringes Risiko

Kovac soll demnach nur für ein weiteres Jahr bis 2027 verlängern. Der BVB minimiert so finanzielle Risiken, während Kovac seine Optionen wahrt. Der Trainer ist bei Clubs in England gefragt, bleibt aber zentraler Baustein in Dortmund. Beide Seiten profitieren von diesem pragmatischen Ansatz.

Auch interessant: BVB-Fans machen große Augen – steht der langersehnte Transfer-Hammer kurz bevor?

Überraschend: Nicht nur Kovacs Vertrag wird verlängert. Auch seine Mitarbeiter, Athletiktrainer Georg Schulz und Spielanalyst Noah Tegatz, sollen neue Verträge erhalten. Ihre Arbeit überzeugt die BVB-Führung. Lars Ricken steht klar hinter dem früheren Bayern-Coach und lobt ihn in höchsten Tönen. Kovacs Team genießt offenbar großes Vertrauen beim BVB.

BVB beeindruckt von Kovacs Erfolgsbilanz

Nach dem schwachen Saisonstart führte Kovac die Mannschaft in die Champions League. Seine strategischen Entscheidungen zahlten sich aus. „Zwischen uns passt kein Blatt Papier“, sagt Ricken. Der Erfolg stärkt Kovacs Verhandlungsposition. Es gibt nur noch Detailfragen zu klären, wie Erfolgsboni und Klauseln. Schon bald wird ein Abschluss erwartet.

Mehr Nachrichten für Dich:

Bei den Fans des BVB dürfte diese Nachricht sicher mit Freude vernommen werden. Durch die Last-Minute-Qualifikation für das internationale Geschäft in der vergangenen Saison hat sich Kovac ein hohes Standing erarbeiten können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.