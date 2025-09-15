Bald-BVB-Profi spielt bei Niko Kovac vor – er nutzt die Chance sofort

Mit dem 2:0-Erfolg beim 1. FC Heidenheim kann der BVB insgesamt auf einen stabilen Saisonstart in der Bundesliga blicken. Serhou Guirassy und Maximilian Beier sorgten letztlich für einen ungefährdeten Sieg.

Doch es stand auch ein Spieler im Fokus, der nicht das Trikot der Borussia trug. Und doch spielte Diant Ramaj am Samstag irgendwie auch bei BVB-Trainer Niko Kovac vor – und wusste dabei zu überzeugen.

BVB schaut bei Ramaj genau hin

Diant Ramaj gilt in Dortmund als Versprechen an die Zukunft. Im Winter holten die Schwarz-Gelben den Keeper für einen schmalen Taler aus Amsterdam. Weil Gregor Kobel im Kasten aber natürlich über alle Zweifel erhaben ist, ist der Posten des Stammkeepers im Ruhrgebiet derzeit versperrt.

Und so war Ramaj in der Rückrunde an Kopenhagen ausgeliehen und spielt jetzt eben vorübergehend beim 1. FC Heidenheim, wo er als klare Nummer 1 Spielpraxis sammeln kann. Die bekam er auch bei Gastspiel des BVB auf dem Schlossberg (hier mehr zu Heidenheim – Dortmund lesen).

Ramaj zeichnet sich aus

Und dabei konnte er sich trotz zweier Gegentore und einer Niederlage auszeichnen. So verhinderte Ramaj mit gleich mehreren Paraden, dass es die Heidenheimer noch schlimmer erwischte. So reagierte er bei einem Abschluss von Serhou Guirassy im ersten Durchgang aus kurzer Distanz überragend. Auch im zweiten Durchgang verhinderte er einige Einschläge.

„Mich freut es, dass ich den ein oder anderen Ball halten konnte“, erklärte der Keeper nach dem Spiel. Insgesamt brachte er es letztlich auf sechs Paraden.

BVB für die Zukunft gut aufgestellt

Die Leistungen unterstreichen: Für die Zukunft ist der BVB im Tor gut aufgestellt. Um Gregor Kobel gibt es schließlich immer wieder Wechselgerüchte, besonders in der Premier League könnte der Schweizer nach einer weiteren starken Saison auf dem Zettel stehen.

In Dortmund muss man sich um einen Nachfolger aber wohl keine Sorgen machen. Mit Ramaj hat man bereits den idealen Nachfolger unter Vertrag. Das dürfte auch Trainer Niko Kovac beim Gastspiel in Heidenheim gesehen haben.