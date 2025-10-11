Pikante BVB-Enthüllung – sie betrifft Schlotterbecks Zukunft

Hinter den Kulissen laufen längst die Gespräche über Schlotterbecks Zukunft in Schwarz-Gelb. Der BVB will seinen Abwehrchef unbedingt langfristig binden – und hat Berichten zufolge bereits ein Angebot vorgelegt. Die „Sport Bild“ will die Zahlen kennen – und die sind beeindruckend: Vertrag bis 2030 und eine Gehaltserhöhung um zweieinhalb auf mindestens acht Millionen Euro pro Jahr, dazu attraktive Prämien.

Speziell für herausragende Leistungen gibt es beim BVB inzwischen ordentliche Bonuszahlungen. In der Bundesliga könnte Schlotterbeck pro Spielzeit etwa eine Million Euro an Punktprämien kassieren. Damit zeigt der Verein deutlich, welchen Stellenwert der Nationalspieler in den eigenen Reihen genießt.

Nico Schlotterbeck lässt sich Zeit

Die Entscheidung jedoch liegt beim Spieler, und die könnte wohl noch etwas dauern. Schlotterbeck hat zuletzt betont: „Meine Entscheidung wird nicht kurzfristig fallen.“ Eine Frist setzt ihm der Verein nicht. Nach seiner schwierigen Rückkehr von der Knieverletzung gibt es keine Anzeichen dafür, dass ihn die BVB-Bosse unter Druck setzen.

Auf eine Sache legt Dortmund besonders großen Wert: Schlotterbeck soll nicht in sein letztes Vertragsjahr gehen. Der Innenverteidiger wird bereits als künftiger Kapitän gehandelt und könnte das neue Gesicht des Klubs werden. Seine Beliebtheit zeigt sich auch außerhalb des Platzes. Das Schlotterbeck-Trikot gehört zu den Bestsellern beim BVB und liegt direkt hinter Jobe Bellingham und Karim Adeyemi.

Der Konkurrenz ist das natürlich nicht entgangen. Schon 2022 bemühte sich der FC Bayern um Schlotterbeck, damals vergeblich. Doch auch jetzt gibt es wieder Gerüchte um ein Interesse aus München. Ein Wechsel zum Rekordmeister scheint aktuell unwahrscheinlich, aber der BVB weiß, wie schnell sich der Markt drehen kann.

Kehl vor einer schwierigen Aufgabe

Die Personalie Schlotterbeck hat für Sportdirektor Sebastian Kehl oberste Priorität. Der Abwehrspieler ist nicht nur ein Garant für Stabilität in der Defensive. Mit seiner positiven Ausstrahlung ist er auch ein wichtiger Stimmungsmacher innerhalb der Mannschaft und ein Publikums-Liebling. Alles deutet darauf hin, dass der BVB bereit ist, große Anstrengungen zu unternehmen, um seinen Abwehrchef zu halten.