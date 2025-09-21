Bittere Kunde um Schlotterbeck! Kovac bremst BVB-Hoffnungen

Nico Schlotterbeck wird beim BVB schmerzlich vermisst. Der 25-Jährige fällt bereits seit April mit einem Meniskusriss aus, von einem Comeback war er bis zuletzt noch weit entfernt.

In der Länderspielpause war die Freude dann jedoch riesig, denn Schlotterbeck kehrte am Mittwoch (10. September) zurück ins Mannschaftstraining – zum ersten Mal seit fünf Monaten (hier dazu mehr). Ist eine Rückkehr des Schlüsselspielers in den Spielbetrieb nun zum greifen nah? BVB-Trainer Niko Kovac sorgt für Ernüchterung.

Schlotterbeck noch weit weg von BVB-Rückkehr

Auf einer Pressekonferenz vor dem Duell Heidenheim – BVB (Samstag, 13. September, 13 Uhr) gab Kovac zu Protokoll: „Nico ist jetzt nach fünf Monaten ins leichte Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ich verstehe natürlich die Rufe. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, ein Top-Nationalspieler. Aber wir müssen auch schon chronologisch vorgehen.“

Was der 53-Jährige damit meint? „Wir müssen zusehen, dass er gesund ist. Das ist die Grundvoraussetzung, damit man überhaupt Leistung abliefert. Wir wollen jetzt nicht zu schnell, das macht auch gar keinen Sinn. Das muss kommen und das wird auch kommen. Der Nico wird uns dort immer seine Zeichen geben und wenn er uns die Zeichen gibt, werden wir sie mit Sicherheit so interpretieren, wie es dann auch sein muss.“

Rückkehr unvorhersehbar

Heißt im Umkehrschluss: Wann Schlotterbeck letztendlich auf den Rasen zurückkehren wird, ist derzeit noch völlig unklar. Fest stehen dürfte dagegen schon jetzt: Ist der Linksfuß wieder bei 100 Prozent, ist er in der Dreier-Abwehrkette von Coach Kovac gesetzt.

Schlotterbecks Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2027. Kann der 25-Jährige an seine Leistungen von vor der Verletzung anknüpfen, dürfte einer Verlängerung wenig im Weg stehen – zumindest von Seite des BVB.