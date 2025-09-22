Endlich zurück! Nico Schlotterbeck lässt bei BVB-Rückkehr tief blicken

Niko Kovac sorgte beim Heimspiel des BVB gegen Wolfsburg für eine Überraschung: Der Dortmunder Trainer beförderte den zuvor langzeitverletzten Nico Schlotterbeck bei seinem Kader-Comeback direkt in die Startelf.

Nach seinem langwierigen Meniskusriss ist der Abwehrchef des BVB also gleich wieder von Anfang an gefragt. Der Nationalspieler stand beim knappen 1:0-Sieg von Schwarz-gelb überraschenderweise ganze 90 Minuten auf dem Feld. Seine Rückkehr war für ihn emotional und von den Fans besonders gefeiert.

BVB: Schlotterbeck spricht über „harte Zeit“

Nach dem Heimsieg sprach Schlotterbeck ausführlich über die herausfordernde Zeit während seiner Verletzungspause. „Es war eine lange Zeit, eine harte Zeit. Sie war auch für mich herausfordernd, weil es das erste Mal in der Karriere war“, sagte er. Die Monate der Rehabilitation waren für den BVB-Verteidiger eine wichtige Lernphase.

Trainer Kovac ermöglichte ihm dieses besondere Comeback, indem er ihn direkt aufstellte. „Der Trainer hat gestern gefragt, ob ich Bock habe. Als Fußballer sagt man da nicht nein. Dass es dann 90 Minuten wurden, war schon extrem hart. Aber mei, für das arbeiten wir“, erklärte Schlotterbeck nach dem Spiel und zeigte sich stolz.

BVB-Fans feiern ihren Verteidiger

Die Fans des BVB bereiteten Schlotterbeck einen emotionalen Empfang. Besonders die berühmte Südtribüne ehrte seine Rückkehr auf den Platz. Nach der Partie wurde er vor die Kulisse gerufen. „Ich habe mir das sechs Monate hart erarbeitet. Das ist natürlich wunderschön, wie mich die Fans empfangen haben. Da weiß man, man hat vieles richtig gemacht, seit man bei dem Verein ist. Deswegen war es eine Ehre.“

Die Leistung Schlotterbecks zeigt, wie wichtig er für den BVB ist. Sein Engagement und sein starker Wille während der Reha wurden sowohl von seinem Team als auch von den Fans anerkannt. Dieses Comeback unterstreicht seine Bedeutung für die Mannschaft und den Verein.

