Ex-BVB-Star Füllkrug vor Rückkehr: Schnappt einer dieser Klubs zu?

Der Traum von der Premier League wurde letztlich zu einem Albtraum: Niclas Füllkrug wurde nach seinem BVB-Abschied nicht glücklich. Mit West Ham United wollte er die beste Fußball-Liga der Welt erobern – doch stattdessen kämpft der Nationalstürmer mit Frust, Formschwäche und fehlender Spielzeit.

Sein Berater Thorsten Wirth hat die Situation nun offen angesprochen. Füllkrug ist in London nicht glücklich und könnte schon bald den Verein verlassen. Damit hat er für viel Aufregung gesorgt. Der Ex-BVB-Star scheint die Geduld zu verlieren und denkt offenbar ernsthaft über eine Rückkehr in die Bundesliga nach. Hier würden einige Vereine optimal zu ihm passen.

Niclas Füllkrug vor Bundesliga-Comeback?

Er will einfach nur noch weg! „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden“, sagt Füllkrugs Berater Wirth im Podcast. Er lässt auch durchblicken: „Fülle“ will trotz seines Vertrags bis 2028 am liebsten schon wieder weg.

Vor der WM im kommenden Jahr will er endlich zeigen, was er drauf hat – so wie er es schon bei Werder Bremen und beim BVB getan hat. Daher ist eine Bundesliga-Rückkehr wohl die realistischste Option. Doch welche Vereine würden infrage kommen und wo würde er am besten hinpassen?

Da gibt es gleich drei Bundesligisten: der VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Drei Klubs, die allesamt dringend einen echten Strafraumstürmer suchen – und genau das könnte Füllkrugs große Chance sein, sein Karriereglück neu zu finden.

Zu welchem Bundesligisten passt er?

Alle drei Vereine spielen auch international – was Füllkrug ebenfalls bevorzugen würde. Bei den Stuttgartern fehlt nach dem Abgang von Serhou Guirassy der Torjäger, der enge Spiele entscheidet. Aktuell ist Ermin Demirovic verletzt und Deniz Undav ist nach seiner Verletzung noch nicht ganz bei 100 Prozent.

Interessante Klubs für Niclas Füllkrug

Eintracht Frankfurt in der Champions League

VfB Stuttgart in der Europa League

FSV Mainz 05 in der Conference League

In Frankfurt haben Omar Marmoush und Hugo Ekitike eine große Lücke im Sturm hinterlassen. Die SGE braucht ab dem Winter unbedingt wieder einen erfahrenen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht – für die Bundesliga und die Champions League. Neuzugang Jonathan Burkardt konnte bislang noch nicht an die Leistungen aus seiner Zeit in Mainz anknüpfen.

Apropos Mainz: Die 05er brauchen ebenfalls einen Ersatz für eben Burkardt, der im Sommer den Verein verlassen hat. Dementsprechend steht der FSV in der Bundesliga-Tabelle aktuell tief im Abstiegskampf, in der Conference League sieht es immerhin ganz ordentlich aus.

„Fülle“ wird begehrt sein

Überall würde Füllkrug sofort eine zentrale Rolle einnehmen – und genau das dürfte auch den Ex-BVB-Star sicherlich reizen. Der 32-Jährige bringt Erfahrung, Mentalität und einen Torriecher mit, den viele Bundesliga-Teams derzeit vermissen. Zudem gilt er als Typ, der sich in kurzer Zeit integriert und Verantwortung übernimmt. Eigenschaften, die sowohl in Stuttgart als auch in Frankfurt und Mainz gerade dringend gefragt sind.

West Ham scheint die Geduld mit Füllkrug ebenfalls verloren zu haben und würde ihm bei einem Winter-Wechsel wohl auch keine Steine in den Weg legen.