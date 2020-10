Ex-BVB-Profi kehrt in die Bundesliga zurück! Jetzt spielt er HIER

Maximilian Philipp, früherer BVB-Kicker, kehrt nach seinem Abenteuer in Moskau zurück in die Bundesliga.

Der VfL Wolfsburg hat sich für ein Jahr die Dienste des Ex-BVB-Stars gesichert. Maximilian Philipp wechselt auf Leihbasis in die Autostadt.

Ex-BVB-Star Philipp wechselt zum VfL Wolfsburg

2017 verpflichtete Borussia Dortmund Maximilian Philipp als neuen Hoffnungsträger für die Offensive des BVB. 20 Millionen Euro nahmen die Dortmunder in die Hand und überwiesen sie an den SC Freiburg. Ein Geschäft, das sich nicht wirklich auszahlen sollte.

Ex-BVB-Star Maxmilian Philipp ist zurück in der Bundesliga. Foto: imago images / Sven Simon

Bei Borussia Dortmund kam Philipp in zwei Jahren immerhin 51 Mal zum Einsatz und traf elf Mal. Allerdings wurde der Angreifer geholt, als Peter Bosz im Amt war. Nach nur einem halben Jahr musste dieser schon seine Koffer packen. Peter Stöger kam als Ersatz, und dann Lucien Favre.

Abenteuer Russland

Unter Favre hatte Philipp einen schweren Stand und ging schon nach zwei Jahren in Dortmund wieder. Der 26-Jährige wurde ohne Verlust an Dynamo Moskau verkauft. In Moskau legte Philipp einen überzeugenden Start hin, traf in seinen ersten zwei Einsätzen. Auf die gesamte Saison betrachtet gelangen ihm allerdings nur neun Tore.

Maximilian Philipp spielte ein Jahr bei Dynamo Moskau. Foto: imago images/ITAR-TASS

Die Russen sollen aber auch nicht ganz überzeugt gewesen sein, deswegen geht es für ihn jetzt zurück in die Bundesliga. Beim VfL Wolfsburg soll die Karriere wieder Fahrt aufnehmen.

>>> Borussia Dortmund: DAS ist Favres Plan mit den Verletzten

„Das Jahr in Moskau hat mich sportlich, vor allem aber auch menschlich enorm weitergebracht und war eine tolle Erfahrung. Dennoch ist bei mir in den vergangenen Wochen und Monaten der Wunsch immer größer geworden, wieder in die Bundesliga zurückzukehren und mich der dortigen Konkurrenz zu stellen. Dass ich diese Möglichkeit nun in Wolfsburg bekomme, freut mich sehr“, erklärte Philipp.

Wiedersehen mit dem BVB

Marcel Schäfer, Sportdirektor des VfL, sagte: „Mit Maximilian haben wir die hochkarätige Verstärkung bekommen, nach der wir gesucht haben. Wir hatten uns bereits im vorigen Jahr mit ihm beschäftigt, umso schöner ist es, dass es mit der Verpflichtung nun geklappt hat, denn er ist nicht nur vielseitig in der Offensive einsetzbar, sondern mit seiner Präsenz, seinem Engagement auf dem Platz und seinem unbedingten Siegeswillen der Typ Spieler, der den Unterschied ausmachen kann.“

Am 14. Spieltag, dem 2. Januar, kommt es dann zum Wiedersehen mit dem BVB. Die Wölfe sind zu Gast in Dortmund. (fs)