Probleme mit BVB-Neuzugang! Kovac offenbart Schwierigkeiten

Der BVB hat in den vergangenen Tagen gleich dreimal auf dem Transfermarkt zugegriffen: Aaron Anselmino, Carney Chukwuemeka und Fabio Silva konnten – wenn auch für Menge Geld – an Land gezogen werden.

Während vor allem Chukwuemeka und Silva als Sofort-Verstärkungen zu bewerten sein dürften, konnte sich Anselmino auf großer Bühne bislang noch nicht allzu oft beweisen. Nun offenbart BVB-Coach Niko Kovac erste Probleme mit dem Argentinier.

Anselmino braucht „Crashkurs“ vom BVB

Der BVB ist Anselminos erste Station im deutschsprachigen Raum. Für den Innenverteidiger, der bislang fast ausschließlich in seiner argentinischen Heimat kickte, keine leichte Situation: „Ein Spieler, der ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen wird“, gibt Kovac vor dem Heimauftakt gegen Union Berlin zu.

Auch interessant: BVB zieht Schicksalslos – droht den Fans ein Ausschluss?

Weiter fügt der BVB-Coach an: „Er spricht ordentliches Englisch, wir sprechen alle kein Spanisch. Wir müssen dort auch, was die Sprache betrifft, uns schon noch finden. Wir versuchen, ihm in der kürzesten Zeit so einen kleinen Crashkurs zu geben, wie wir es gerne hätten. Ich denke, das wird er auch hinbekommen, weil er sehr spielintelligent ist.“

Startelf-Debüt gegen Union

Das Vertrauen des Trainers in seinen Neuzugang scheint also vorhanden zu sein. Wenig verwunderlich, dass Kovac Anselmino schon gegen Union Berlin das Vertrauen schenken dürfte: „Durch die Rote Karte entsteht eine freie Position, die wir dann wahrscheinlich mit Aaron Anselmino auffüllen werden. Wir haben seine Fähigkeiten im Training schon gesehen“, so der BVB-Trainer.

Mehr Nachrichten für Dich:

Nach der kommenden Länderspielpause dürften die Karten dann allerdings neu gemischt werden. Emre Can steht vor einer Rückkehr, auch der langzeit-verletzte Nico Schlotterbeck ist auf dem Weg der Besserung. Für Niko Kovac entsteht damit ein echtes Luxus-Problem.