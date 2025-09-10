Kovac hat’s gesehen! Drei BVB-Stars setzen Ausrufezeichen – einer überhaupt nicht

Kaum ist die Bundesliga gestartet, ist auch schon wieder Pause. Jahr für Jahr hadern die Fans mit der frühen Unterbrechung durch Länderspiele. Und auch BVB-Trainer Niko Kovac muss das Training wieder weitestgehend einstellen, weil ein Großteil seiner Spieler auf Reisen war.

Was Kovac von seinen Nationalspielern sah, dürfte ihn teilweise aber sehr gefreut haben. Einige nutzten die internationale Bühne, um die Werbetrommel für sich zu Rühren. Nicht nur für weitere Länderspiel-Einsätze. Auch ihr Standing beim BVB dürfte darunter wohl kaum gelitten haben.

Drei BVB-Stars nutzen Nationalelf-Bühne

Elf Nationalspieler stellte Borussia Dortmund Anfang September ab. Die meisten spielen für die Auswahl ihres Landes eine tragende Rolle. Nicht so die deutschen BVB-Stars. Während Julian Brandt und Felix Nmecha gar nicht erst von Julian Nagelsmann nominiert worden waren, durfte von den vier Mitgereisten keiner beide Partien bestreiten – und nur Waldemar Anton ein Spiel über die vollen 90 Minuten.

Anton aber nutzte die Chance für ein Bewerbungsschreiben an den Bundestrainer. In Dortmund ohnehin gesetzt, gab er der zuletzt bedenklich wackelnden DFB-Abwehr viel mehr Stabilität. Das dürfte Kovac in seiner Wahl bestätigen und Nagelsmann mit Blick auf seine Abwehr-Wahl Richtung WM 2026 ins Grübeln bringen. Und noch ein zweiter BVB-Star nutzte die Bühne für ein Bewerbungsschreiben – und zwar sowohl bei Nagelsmann als auch bei Kovac.

Anton, Beier und Sabitzer glänzen

Ein einschläfernd zähes Offensivspiel gegen Nordirland bekam durch die Einwechslung von Maximilian Beier ganz neuen Schwung. Zusammen mit Joker-Kollege Nadiem Amiri wirbelte er die britische Abwehr durcheinander und war nur folgerichtig maßgeblich am Treffer zum 2:1 beteiligt. Nagelsmann sah es von der Seitenlinie, Niko Kovac vor dem TV. Beim BVB musste sich Beier zuletzt hintenanstellen. Verschlechtert hat er seine Position durch den starken Kurzauftritt für Deutschland sicher nicht.

Das gilt auch für Marcel Sabitzer. Nach einer desaströsen vergangenen Saison und neuer Konkurrenz im Mittelfeldzentrum muss der 31-Jährige um seinen Stammplatz in Dortmund kämpfen. Oft wird ihm Lust- und Teilnahmslosigkeit auf dem Platz vorgeworfen – bei Österreich ist er dagegen noch immer unumstrittener Star, Leistungsträger und nicht selten auch Kapitän. Gegen Zypern (1:0) und Bosnien (2:1) war er sogar der Sieggarant, schoss zwei der drei Ösi-Tore und trug sein Land dadurch mit einem Bein zur WM-Qualifikation. Zwei bärenstarke Auftritte.

Ganz bescheiden lief es dagegen für Salih Özcan. Der will den BVB eigentlich noch verlassen, hofft auf ein gescheites Angebot aus seinem Mutterland Türkei. Die Länderspiele dürften aber kaum geholfen haben, sich ins Rampenlicht zu rücken. Bankplatz beim 3:2 gegen Georgien, acht Minuten beim desaströsen 0:6 gegen Spanien, das die Fußballnation bis heute in Aufruhr versetzt. Bis zum 12. September ist das Transferfenster in der Türkei noch geöffnet. Schlange stehen die Süper-Lig-Klubs wegen des Länderspiel-Minijobs sicher nicht.