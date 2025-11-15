BVB-Juwel im Tal der Tränen – diese Enttäuschung sah niemand kommen

Während der Länderspielpause kämpfen nicht nur zahlreiche Nationalspieler des BVB um das Ticket für die WM im kommenden Jahr. Auch einige Nachwuchsspieler der Schwarz-Gelben kämpfen mit ihren Junioren-Nationalmannschaften um Ruhm und Ehre.

Gute Chancen rechneten sich dabei BVB-Juwel Mussa Kaba und die deutsche U17 aus, die als Titelverteidiger zur Weltmeisterschaft nach Katar reisten. Doch dort erlebten Kaba und Co. jetzt eine herbe Enttäuschung. Bereits nach dem Sechzehntelfinale muss man die Koffer packen.

BVB-Juwel kann Niederlage nicht abwenden

Dabei war die deutsche Elf gegen Burkina Faso sicherlich als Favorit in die Partie gegangen. Kaba hatte dabei wie schon in den drei Gruppenspielen in der Startelf gestanden. Jedoch konnte auch er den frühen Schock nicht verhindern. Denn bereits nach fünf Minuten traf Muhammad Zongo sehenswert aus spitzem Winkel ins deutsche Tor.

Es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. Zum einen, weil die deutsche Auswahl gleich drei Spieler verletzt verlor, zum anderen, weil die DFB-Elf ihre spielerische Überlegenheit nur selten in große Chancen ummünzte.

Die vielleicht größte Möglichkeit hatte dabei ausgerechnet BVB-Talent Kaba. Nach 52. Minuten rutschte ein Ball im gegnerischen Strafraum zum Defensivmann durch. Doch davon war er so überrascht, dass er die Kugel nicht mehr aufs gegnerische Tor bringen konnte.

Burkina Faso kauft DFB den Schneid ab

Und so konnte Burkina Faso vor allem seine Stärke im Zweikampf und Konter nutzen und das knappe Ergebnis über die Zeit bringen. Während es für die Westafrikaner jetzt im Achtelfinale weiter geht, fliegen die DFB-Junioren nach Hause.

Es ist bereits für das zweite BVB-Juwel eine Enttäuschung. Tags zuvor war bereits Mathis Albert mit den USA im Elfmeterschießen gescheitert (hier liest du mehr dazu). Nun verbleibt aus schwarz-gelber Sicht nur noch ein Hoffnungsschimmer im Turnier. Mit Samuele Inacio und Luca Reggiani sind bei den Italienern noch zwei ihrer Talente vertreten. Italien zog durch ein 2:0 gegen Tschechien ins Achtelfinale ein.