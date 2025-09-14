Bittere Aussagen! Ex-BVB-Juwel Moukoko lässt nach Abschied tief blicken

Youssoufa Moukoko hat mit gerade einmal 20 Jahren bereits viele Höhen und Tiefen in seiner Karriere erlebt. Der frühere BVB-Jungstar verließ seinen langjährigen Klub in diesem Sommer, um beim FC Kopenhagen in der dänischen Superliga einen Neustart zu wagen.

In einem Interview mit „TV2“ hat Moukoko nun verraten, dass er den Wechsel nach Dänemark seinem ehemaligen BVB-Nachwuchscoach Mike Tullberg zu verdanken habe. Dieser habe ihm empfohlen, nach Kopenhagen zu gehen, um dem Rampenlicht zu entfliehen.

Moukoko packt über schwierige BVB-Zeit aus

Ein wenig stichelt Moukoko jedoch auch gegen den Dänen, der inzwischen Cheftrainer beim Ligakonkurrenten FC Midtjylland ist: „Ich kann ihn nur darauf vorbereiten, dass er aus den beiden Spielen keine drei Punkte holen wird. Die bleiben bei uns.“ Trotz der Rivalität hebt Moukoko Tullbergs positiven Einfluss auf seine Karriere hervor.

Immer wieder wurde zudem über Moukoko in seiner Zeit beim BVB spekuliert, er sei älter, als es seine Geburtsurkunde behauptet. Er selbst empfinde diese Vorwürfe als belastend: „Ich glaube, es hat mich überrascht, wie viele Leute alles tun, um Aufmerksamkeit zu erregen. Vielleicht mache ich eines Tages meinen eigenen Dokumentarfilm.“ Moukoko gesteht, dass ihn diese Anschuldigungen emotional getroffen hätten: „Ich habe schon geweint und gedacht: ‚Wie komme ich da raus?'“

Moukoko in Kopenhagen glücklich

Um mit solchen Herausforderungen umzugehen, arbeitet Moukoko mittlerweile wöchentlich mit einem Sportpsychologen – eine Entscheidung, die er jedem Spieler weiterempfiehlt.

Sein neuer Trainer Jacob Neestrup habe ihm nun geholfen, sich zu entspannen und ohne übermäßigen Druck zu spielen. Neestrup betonte, Moukoko müsse nicht sofort beweisen, wie gut er sei. „Ich habe sein Vertrauen immer gespürt“, so Moukoko. Inzwischen hat er sich etabliert und traf in den letzten vier Spielen drei Mal.

