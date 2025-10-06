Nach Blitz-Wechsel auf Wolke sieben: Ex-BVB-Coach lässt alle staunen

Sechs Jahre arbeitete er für Borussia Dortmund, war in verschiedensten Funktionen tätig und feierte einige große Erfolge: Mike Tullberg gehörte in den letzten Jahren zu den erfolgreichsten Jugendtrainern in Deutschland, formte in seiner Zeit beim BVB einige Top-Talente. Doch der Sprung zu einem Trainer einer Herrentruppe im Profibereich ist ihm nicht immer zugetraut worden.

Abgesehen von einem kurzen, aber sehr erfolgreichen Intermezzo als Interimstrainer bei den BVB-Profis und einer kurzen Zeit bei der U23 war Tullberg in Dortmund ausschließlich im Juniorenbereich tätig. Dass er auch auf einem höheren Niveau erfolgreich sein kann, stellt er nun unter Beweis.

Ex-BVB-Coach Tullberg feiert Hammer-Start

Für viele Fans kam es überraschend, dass Tullberg Borussia Dortmund Anfang September recht kurzfristig verlassen hat. Der Däne hatte in den letzten Jahren immer wieder betont, dass er eines Tages im Seniorenbereich auf der großen Fußballbühne coachen möchte. Doch davon war er zuletzt weit entfernt. Denn bis zu seinem Wechsel kümmerte er sich um die Zweitvertretung des BVB in der dritten Liga und nach dem Abstieg in der Regionalliga.

Doch sein großer Traum sollte schneller in Erfüllung gehen, als er selbst wohl dachte. Denn der FC Midtjylland aus seiner dänischen Heimat klopfte an, wollte ihn unbedingt als Cheftrainer gewinnen. Tullberg sagte zu und verließ den BVB nach nur sechs Regionalliga-Spieltagen. Von der vierten deutschen Liga auf die internationale Bühne – der Schritt hätte kaum größer sein können.

Dieser scheint sich (bis dato) auszuzahlen. Denn seine ersten Wochen als Cheftrainer des FC Midtjylland verlaufen sehr erfolgreich: Verlor der dänische Top-Klub das Tullberg-Debüt gegen den FC Nordsjaelland noch knapp mit 0:1, folgten in den fünf Spielen danach fünf Siege.

Tullberg und Midtjylland dürfen träumen

Drei Siege in der Liga, zwei Siege in der Europa League. Zuletzt konnte man sogar gegen den Premiere-League-Klub Nottingham Forest (3:2) gewinnen – die Engländer sorgten in der letzten Saison noch für mächtig Furore. International steht man nach zwei Spielen mit sechs Punkten da und darf einen sehr gelungenen Start in die Ligaphase feiern.

In der Liga rangiert Midtjylland mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Aarhus auf Platz zwei. Midtjylland befindet sich in Topform und Tullberg liefert. So darf der Däne mit seinem Team auch von Titeln träumen.

Damit haben viele BVB-Fans wohl nicht unbedingt gerechnet. Nicht wenige Fans warfen dem Dänen vor, ausschließlich über die Emotionalität zu kommen und das Taktische zu vernachlässigen. Den (kurzfristigen) Sprung zu einem Cheftrainer eines Profiklubs wurde dem 29-Jährigen nicht gänzlich zugetraut. Dies widerlegt er bis dato eindrucksvoll!