Trainer-Knall beim BVB – Mike Tullberg weg!

Mit Niko Kovac hat Borussia Dortmund gerade erst verlängert – dafür kracht es jetzt an anderer Stelle. Mike Tullberg, gerade erst befördert, verlässt den BVB mit sofortiger Wirkung.

Im Winter Interimscoach der Profis, im Mai von der U19 zur U23 aufgestiegen, zieht der Däne nun ganz plötzlich weiter – laut „Sky“ zu einem international spielenden Klub. Für den BVB gibt es eine stattliche Ablöse.

Mike Tullberg verlässt den BVB

Die Nachricht ist eine Überraschung, der Zeitpunkt umso mehr. Mike Tullberg und Dortmund gehen einem Sky-Bericht zufolge mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Erst im Mai hatte er die U19 verlassen, um die U23 vor dem Abstieg zu retten. Das Projekt scheiterte. Den ganzen Sommer lang krempelte der Däne zusammen mit Teammanager Ingo Preuß den Kader um, um in der Regionalliga neu anzugreifen. Nach nur fünf Spielen verlässt der 39-Jährige die Borussia nun ganz plötzlich.

Wohin? Das war zunächst nicht bekannt. Ein international spielender Verein hat sich die Dienste laut Sky-Experte Patrick Berger geschnappt. Von der vierten deutschen Liga nach Europa – das wäre ein massiver Aufstieg. Kurz darauf berichtete der Journalist Farzam Abolhosseini, dass es wohl der FC Midtjylland werde.

Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack. Immer wieder hatte Tullberg betont, mit Haut und Haaren Borusse zu sein – nun verlässt er die U23 zu einem ganz schlechten Zeitpunkt mitten in Umbruch und Findungsphase.

Wechsel nach Norwegen platzte

Zur Wahrheit gehört aber auch: Tullberg war schon öfters gefragt. Der norwegische Klub Brann Bergen stand zum Jahreswechsel kurz vor einer Verpflichtung. Der Deal platzte kurz vor dem Abschluss (hier mehr dazu). Nun ist es passiert: Der Däne ist weg.

Wer ihn bei Borussia Dortmunds U23 ersetzen wird, ist unklar. Vorgänger Jan Zimmermann wird es nicht. Er wurde im Mai gefeuert und hat inzwischen als Co-Trainer von Ole Werner bei RB Leipzig angeheuert. Hier mehr dazu.