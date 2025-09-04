Ex-BVB-Trainer packt nach Hammer-Abschied aus – „Keine leichte Entscheidung“

Über sechs Jahre arbeitete Mike Tullberg am Ende für den BVB. Der Däne machte sich vor allem als Trainer der U19-Mannschaft von Borussia Dortmund einen Namen, mit der er 2022 deutscher A-Jugend-Meister wurde.

Auch bei der Profi-Mannschaft des BVB durfte Tullberg zwischenzeitlich reinschnuppern, nach der Entlassung von Nuri Sahin fungierte er im Winter kurzzeitig als Interimstrainer. Nun aber verlässt er Borussia Dortmund – und erklärt seine Entscheidung für den BVB-Abgang.

BVB: Tullberg will auf Karriereleiter nach oben

Die kurzfristigen Aufstiegschancen beim BVB wären für Tullberg wohl begrenzt gewesen. Der 39-Jährige arbeitete zuletzt als Trainer der U23, ein Sprung an die Seitenlinie der Profis schien allerdings ausgeschlossen – denn Niko Kovac sitzt bei Borussia Dortmund nach seiner Vertragsverlängerung fest im Sattel.

Wohl auch deswegen gibt Tullberg bei seiner Vorstellung beim FC Midtjylland zu, dass er nun das Gefühl gehabt habe, seine Karriere voranzubringen. Diese Chance hat Tullberg beim BVB offenbar nicht mehr gesehen. Dennoch betont der langjährige Dortmunder: „Es war keine leichte Entscheidung, den Verein zu verlassen.“

Vorfreude auf neue Aufgabe

Die Vorfreude auf seinen neuen Job beim amtierenden dänischen Meister könnte jedoch größer nicht sein: „Als sich beim FC Midtjylland die Gelegenheit bot, besaß ich keine Zweifel. Hier stimmen die Werte und Ambitionen mit meinen eigenen überein. Ich glaube, dass wir die Entwicklung einzelner Spieler mit dem Ehrgeiz, Fußballspiele zu gewinnen, in Einklang bringen können.“

Während Tullberg seine Zelte nun also in seiner dänischen Heimat aufschlagen wird, übernimmt bei der U23 des BVB nun sein Co-Trainer Daniel Rios.