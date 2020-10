BVB: Diese Aussage lässt die Fans hoffen! Macht Borussia Dortmund bei IHM im Winter ernst?

Dortmund. Weil beim BVB über einen Abgang von Jadon Sancho spekuliert wurde, machten sich die Dortmund-Fans Gedanken um einen möglichen Nachfolger. Ganz oben auf der Liste stand Memphis Depay. Am Ende kam ein Wechsel zum BVB aber doch nicht zu Stande.

Berichten zufolge hatten sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund im Sommer mit Memphis Depay beschäftigt. Für den wechselwilligen Flügelstürmer, der maßgeblich dazu beitrug, dass Olympique Lyon es bis ins Halbfinale der Königsklasse schaffte, lief der Transfersommer am Ende aber bescheiden.

Borussia Dortmund: Memphis Depay offen für Winter-Wechsel – macht der BVB ernst?

Weil Manchester United erst bei Jadon Sancho und anschließend auch bei Ex-BVB-Skandalnudel Ousmane Dembélé abblitzte, kam weder ein Deal mit Borussia Dortmund noch mit Depays Traumziel FC Barcelona zustande – stattdessen bleibt er in Lyon.

Borussia Dortmund: IM Winter wäre Memphis Depay für vergleichsweise kleines Geld zu haben. Foto: imago images/PanoramiC

Darüber ist der Stürmerstar ganz und gar nicht glücklich. Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas erklärte, Depay sei „enttäuscht. Aber nicht von uns, sondern von Barcelona. So wie ich ihn kenne, wird er jetzt alles auf dem Platz geben, um später dorthin zu gehen.“

Depay im Januar nach Spanien? „Das werden wir sehen“

Nun aber lässt der Oranje-Nationalspieler durchscheinen, dass er gar nicht zwingend zu Barca will.

Konkret angesprochen auf einen Barcelona-Wechsel im zweiten Anlauf im Winter sagt der 26-Jährige dem „Algemeen Dagblad“ nur vorsichtig: „Das werden wir sehen.“

Und weiter: „Der Januar kommt schnell. Wir warten ab und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist nicht sicher, dass ich gehe, aber die Chance, dass bald Vereine kommen werden, ist schon groß.“

Das ist Memphis Depay:

Geboren am 13. Februar 1994 in Moordrecht (NL)

Erste Profi-Station: PSV Eindhoven

Über Manchester United jetzt bei Olympique Lyon

53 Länderspiele für die Niederlande

Größte Erfolge: Niederländischer Meister, Torschützenkönig in der Eredivisie, Gewinn von Europa League, englischem Pokal und Ligapokal mit ManUnited, U17-Europameister

Depay hofft auf mehrere gute Angebote

Die finanziellen Schwierigkeiten des FC Barcelona und Depays Enttäuschung über die Katalanen, dass der nahe gewesene Deal noch platzte, könnte Borussia Dortmund eine Tür öffnen.

Auf einen Winter-Wechsel nach Spanien jedenfalls versteift Memphis Depay sich keineswegs, sondern hofft auf mehrere attraktive Angebote: „Ich bin 26 und fast ablösefrei. Da kann man doch erwarten, dass einige Vereine Interesse zeigen, oder?“

Wechselt Memphis Depay im Winter zum BVB? Foto: imago images/PanoramiC

Sollte der BVB anfragen, wäre er sicher mit in der Lostrommel.

BVB verblüfft über Uniteds Transfertaktik

Großes Thema in der abgelaufenen Transferphase war Manchester United. Die Red Devils wollten unbedingt Jadon Sancho verpflichten, doch der BVB blieb hart. Am Deadline Day fragte United dann nochmal an - allerdings nicht wegen Sancho. Dieses Vorgehen verblüffte die BVB-Bosse. Hier alle Infos!